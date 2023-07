La Vuelle stringe per il playmaker In arrivo la prima fumata bianca

Un bel compleanno per Leonardo Totè quello di ieri: il lungo ha compiuto 26 anni con in tasca il contratto che lo lega alla Carpegna Prosciutto anche per la prossima stagione, un campionato in cui è atteso alla definitiva consacrazione in un ruolo in cui gli italiani scarseggiano. Bene ha fatto la Vuelle a tenerselo stretto, anche perché se si va a guardare le ultime annate del giocatore le cose migliori le ha fatte proprio con la maglia biancorossa, a conferma che in quest’ambiente si trova a suo agio, sente la fiducia e quindi riesce a dare di più. "Sono convintissimo che Leonardo sia già ad un ottimo livello, ha tutto nelle sue mani - sottolinea il presidente Ario Costa - e non gli manca niente per affermarsi nel panorama dei migliori lunghi italiani. L’auguro che gli faccio è quello di disputare una strepitosa stagione con noi che lo porti in Nazionale".

Intanto si lavora forte per mettere le mani sul primo straniero e pare che sul playmaker sia iniziata una trattativa che potrebbe anche chiudersi nel giro di 2-3 giorni. A proposito di esterni ieri Octavio Maretto (classe 2004) ha esordito in Nazionale Under 20 e questo gli consente di ottenere lo status di italiano: un passaggio importante per la carriera del 19enne argentino, che ha vinto la Next Gen con la Vuelle. Ora se gli accordi fra le parti procedono come nei piani della vigilia di quest’esordio azzurro, Maretto dovrebbe firmare un contratto con Pesaro per rimanere come fuori quota nell’Under 19 e far parte anche della rosa della prima squadra della quale farà parte anche Umberto Stazzonelli. Due ragazzi che devono parecchio a coach Giovanni Luminati che entrerà a far parte dello staff della prima squadra, un gruppo sempre più pesarese di cui fanno già parte Giacomo Baioni e Luca Pentucci. Li contraddistinguono competenza, fedeltà e passione: saranno tutti una buona spalla per Maurizio Buscaglia.

Sul mercato pochi movimenti ieri. Scafati, che nelle ultime ore è stata particolarmente attiva, ha ingaggiato il lungo Giovanni Pini che torna dunque a calcare i parquet della massima serie dopo la parentesi non felice di Cantù. In serie A rivedremo anche l’ex Vuelle Paul Eboua che è stato confermato da Cremona dopo la promozione. Sono parecchi anche gli addi eccellenti: Venezia saluta Michael Watt dopo sei stagioni in maglia granata cotraddistinti da tanti successi, il suo futuro è in Cina. Mentre Tortona si separa da J.P. Macura dopo due stagioni in cui la realtà piemontese si è insediata nei quartieri alti della classifica.

