La Vuelle tesse le ultime rifiniture. Stasera a Jesolo test con Treviso

Ultime rifiniture per la Carpegna Prosciutto che stamane parte alla volta di Jesolo per disputare il quadrangolare che chiuderà gli impegni amichevoli dei biancorossi. Purtroppo coach Buscaglia dovrà fare ancora a meno di Bamforth e Schilling, almeno nella partita odierna contro la Nutribullet Treviso che si gioca alle 18 (diretta streaming sulla pagina facebook Che Spettacolo). La guardia, come comunicato dalla società mercoledì scorso prima del Memorial Ford, farà lavoro differenziato per una settimana, mentre il pivot ha avvertito proprio contro l’Alba Berlino il riacutizzarsi del fastidio al polpaccio quindi bisognerà vedere come evolve il suo problema. Essere ancora incompleti a una settimana dal via al campionato non è facile nè piacevole per gli automatismi da sistemare ma è un problema comune, perché in questo periodo in quasi tutte le squadre ci sono problemi fisici da risolvere ed è meglio non rischiare se la partita non conta per i due punti.

Treviso, allenata da Frank Vitucci, è diventata una sorta di succursale di Brindisi: l’ex coach della Happy Casa si è portato dalla Puglia al Veneto un duo già affiatato negli esterni, Ky Bowman e D’Angelo Harrison. Il play, che l’anno scorso è stato il leader delle palle rubate (con 1,7 di media) e la guardia (grande realizzatore) promettono di essere i trascinatori della Nutribullet che ha scelto la formula del 6+6 quindi schiera altri quattro americani oltre agli ex brindisini. Il pacchetto degli esterni è completato dalla guardia Deishuan Booker (ultimo anno in Israele all’Hapoel Galil Elion) e dall’ala piccola James Young (che ha concluso la stagione a Rodi, in Grecia) mentre del reparto lunghi fanno parte l’ala forte Terry Allen (ex Le Portel, in Francia) e il pivot Pauly Paulicup (l’anno scorso miglior rimbalzista nella lega di Cipro con 11,5 di media). Fra gli italiani figurano altri due ex Brindisi, Andrea Mezzanotte, che l’anno scorso era in prestito da Trento, un ragazzo su cui Vitucci ha deciso di scommettere ancora, e Zanelli, che era già tornato l’anno scorso diventando il capitano di Treviso, di cui è originario. Quindi l’ex Vuelle Gora Camara sotto le plance e l’interessante Faggian, classe 2004, guardia.

Un roster ancora difficile da decifrare quello di Vitucci, ma che aspira sicuramente a qualcosa in più della salvezza. Le altre due partecipanti al torneo Basketball "In" Jesolo sono Venezia e Reggio Emilia che si affronteranno stasera alle 20. La Reyer ha reagito immediatamente al bidone che gli ha rifilato il brasiliano Caboclo, che non intende rispettare il contratto, ingaggiando il nazionale canadese Kyle Wiltjer ma chiaramente il giocatore ha appena firmato e non sarà presente a Jesolo. Mentre la Unahotels cerca la sua nuova dimensione senza Andrea Cinciarini, che è stato il vero metronomo della squadra nelle ultime stagioni. Domenica le finali sono in programma sempre alle 18 e alle 20.

Elisabetta Ferri