La Vuelle tiene vive le emozioni per il finale

Se quello preso con Trieste è stato solo un brodino dopo la convalescenza oppure la guarigione vera lo scopriremo domenica nella bolgia di Napoli. Dove, per una curiosa coincidenza, un anno dopo la Vuelle andrà di nuovo a caccia dei playoff. Gli inguaribili ottimisti, dopo l’uscita dal tunnel celebrata contro Trieste, hanno ritirato fuori la tabella degli incroci perché fra le probabilità figura anche quella di acciuffare il sesto posto. Che appare però una sorta di miraggio: per materializzarsi servirebbero due vittorie della Vuelle, a Napoli e in casa con Tortona, per arrivare a quota 30 punti e le contemporanee doppie sconfitte di Trento (ospita Venezia e chiuderà a Reggio Emilia) e Brindisi (va a Brescia e chiuderà in casa con Trieste) che precedono i biancorossi a 28 punti. Più facile che un cammello entri nella cruna di un ago, come dice il Vangelo. Quasi tutte le altre possibilità dicono che, in caso di raggiungimento dei playoff, la poltrona finale della Carpegna Prosciutto sarà l’ottava perché in un arrivo a tre (con Trento e Brindisi) o a quattro (se ci sarà anche Brescia), Pesaro sarà comunque l’ultima delle qualificate alla post-season, così come se arriverà a pari merito solo con i bresciani, con cui vanta un 2-0 prezioso come l’oro grazie al triplone di Cheatham infilato allo scadere nell’andata al Palaleonessa.

A proposito di calcoli bisognerà fare i conti anche con la sentenza sul secondo grado del ricorso di Varese, che verrà discusso domani: perché se la Openjobmetis dovesse essere parzialmente ’perdonata’ con restituzione di una parte dei punti, la cosa potrebbe influire parecchio sulla lotta per la salvezza, dove oggi ci sono squadre più tranquille che potrebbero non esserlo più tanto.

Di tutta questa premessa, che interessa soprattutto i tifosi, la squadra deve infischiarsene altamente, andando avanti per la propria strada come l’ha invitata a fare Repesa nel dopo gara: "Durante l’annata abbiamo sbagliato qualcosa che magari ha un po’ rovinato la chimica, ma questo adesso non conta nulla - ha detto il coach -. Anche se fatichiamo ad essere consistenti per 40’ e ci lasciamo mangiare in un amen i vantaggi che sappiamo costuirci, durante le partite non possiamo mollare nè deprimerci, bisogna andare avanti". Una raccomandazione di cui far tesoro, perché domenica bisognerà saper resistere in un ambiente ostile: la Gevi, nonostante la grande vittoria su Tortona non è ancora al sicuro e dunque potranno esserci sbandamenti, ma l’importante sarà chi metterà la testa davanti alla sirena. La prestazione super di Moretti spande fiducia sul ragazzo e sui compagni, mentre Kravic ha tirato fuori una prestazione dignitosa dopo un periodo di sofferenza e anche questo potrebbe aiutare sia lui che la squadra. Ci vorrebbe una prestazione corale di quelle significative per regalarsi poi un’ultima giornata di campionato da vivere col cuore a mille.

Elisabetta Ferri