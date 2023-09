La Vuelle travolge Latina, è troppa la differenza fisica

Carpegna Prosciutto

87

Benacquista Latina

49

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 8, Bamforth 12, Bluiett ne, Visconti 11, Ford 11, Maretto, Tambone 6, Stazzonelli 5, Mazzola 11, Fainke 5, Schilling 11, Totè 7. All. Buscaglia.

BENACQUISTA LATINA: Felix, Gaines 12, Romeo 13, Moretti 2, Fall 1, Mladenov 5, Alipiev 5, Parrillo 7, Cicchetti 4, Viglianisi ne. All. Di Manno.

Arbitri: Pazzaglia, Bertuccioli, Bartolini.

Parziali: 24-7, 51-26, 68-40. Spettatori: 500.

Si risolve in una cavalcata la seconda amichevole per la Vuelle che travolge Latina nel 1° "Memorial Attilio Pierini". Senza Bluiett, che fa il riscaldamento ma poi non gioca per un affaticamento, Buscaglia lancia in quintetto Visconti che risponde bene, così come tutti gli altri, a partire da Schilling, apparso più intraprendente in fase offensiva rispetto al debutto. Sul 13-2 fa il suo ingresso Mazzola (foto) a otto mesi dall’infortunio, ed è un bel momento. A fine primo quarto il match è già segnato e il vantaggio lievita col passare dei minuti (44-15 al 17’). Bamforth pare sceso da un altro pianeta, mette tre triple nei primi 10’ mentre McCallum sforna assist per tutti, con diversi alley-hoop per esaltare i lunghi. Stazzonelli tocca il campo anche in questa occasione per qualche minuto ed è un buon segno per il ragazzo, inoltre trovano spazio anche Maretto e Fainke. La differenza di valori tecnici e fisici è troppa e nella ripresa la formazione di Latina, che giocando in A2 può schierare due soli stranieri, soccombe pesantemente sfiorando i 40 punti di passivo. Alla fine grande festa sul parquet per gli appassionati locali e i bambini, con selfie ed autografi.