La Vuelle vuole la prima vittoria in casa. Stasera con Napoli un duello intrigante

Stasera l’astronave è pronta al decollo. Dopo due sconfitte casalinghe, il gran colpo piazzato a Milano ha rinvigorito il morale dei tifosi ma anche quello della squadra. Alle 20.30 arriva Napoli per l’anticipo della sesta giornata e la Vuelle cercherà di regalare una soddisfazione al pubblico di casa.

"Siamo molto contenti. Conoscevo la storica rivalità che Pesaro ha con Milano ma i ricoscimenti ricevuti in questi giorni mi hanno fatto capire quanto è radicata e quanto i tifosi la sentano sulla pelle – dice coach Buscaglia -. Abbiamo preso energia e sicurezza da una vittoria del genere perché, al di là dei turnover l’Armani resta fortissima e adesso vogliamo dare continuità al nostro percorso. Non abbiamo ancora vinto fra le mura amiche e ci teniamo particolarmente".

La settimana è corsa via veloce sulle ali dell’entusiasmo: Scott Bamforth dopo l’ennesima botta alla caviglia rimediata è rimasto a riposo fino a mercoledì ma poi si è unito di nuovo al gruppo: "Nonostante l’euforia che ci circondava, abbiamo cercato di continuare a fare quel che siamo abituati a fare: prendere le cose che ci ha cosegnato la partita precedente e preparare la prossima, in questo caso una sfida diversa per la tipologia di avversario che affronteremo, comunque sempre ben messo in campo – continua Buscaglia -, con tanto talento e altrettanta esperienza nei suoi uomini cardine. Hanno un’identità precisa e piacciono per questo".

C’è un bel rapporto che lega il coach della Carpegna Prosciutto a quello della Gevi, nato durante gi Europei del 2022, quando Buscaglia era Ct dell’Olanda e Milicic della Polonia: "Eravamo nello stesso hotel – racconta il tecnico biancorosso – e così abbiamo iniziato a chiacchierare e siamo diventati amici. Igor ha idee molto chiare sui due lati del campo, per batterli servirà essere solidi e precisi perché molti dei suoi giocatori hanno conoscenza sia del gioco che del nostro campionato. E non parlo solo degli stranieri, ma anche dei ragazzi italiani che escono dalla panchina come De Nicolao e Lever. Servirà un approccio forte, come quello avuto a Milano".

Un parquet quello del Forum, dov’è finalmente sbocciato anche McCallum che coi suoi 10 assist ha fatto girare la squadra senza dimenticarsi di essere pericoloso: "Ray sta cominciando a comprendere i ritmi del nostro campionato, dove non aveva mai giocato prima: in serie A non si può tenere la palla ferma e andare in extra-ritmo e piano piano il nostro play sta partecipando sempre più nella condivisione del pallone. Rispetto agli altri nostri esterni ha più doti di penetratore e le ha usate contro l’Armani, non dimenticando di innescare i nostri tiratori". Insomma, sembra aver trovato un equilibrio nella regia e lo staff confida che abbia capito come mantenerlo.

Sarà il debutto di Mockevicius, che torna ad indossare la sua casacca n.55 dopo cinque stagioni, riallacciando un filo che potrebbe essere prezioso: "E’ molto contento di essere tornato in un posto dov’è stato bene, conosce tutto di Pesaro, dalle strade della città agli spogliatoi e anche Bamforth, con cui ha giocato in Francia quindi l’inserimento sarà più rapido. Ma non cambierà molto, Totè continuerà a fare la sua parte e, visti anche i pochi allenamenti disputati con noi, stasera Iggy farà le sue veci, entrando dalla panchina quando serve".

Elisabetta Ferri