La Vuelle vuole riaccendere i sogni di coppa

Due giorni di lavoro per riaccendere un sogno. Quello che alle Final Eight del 2021 a Milano, mandò in estasi un’intera città regalando il passaggio del turno dopo la maratona con Sassari, terminata ai supplementari. Un’impresa compiuta in un Forum quasi deserto, aperto solamente agli addetti ai lavori ma ancora vietato al pubblico per la pandemìa, e che invece domani sera a Torino vedrà sugli spalti un bel manipolo di pesaresi, due pullman e le classiche macchinate per essere vicini alla squadra del cuore.

Ci si arriva dopo una partita, quella di Venezia, che ha aperto qualche crepa nella fiducia dei tifosi ma le partite secche sono sempre imprevedibili e le forze di Pesaro e Varese si equivalgono, per cui ogni pronostico è aperto. Ieri la truppa di Repesa era già al lavoro, giorno libero abolito perché il tempo stringe, mentre lo staff medico è al lavoro per recuperare Moretti, colpito da una forte faringite che gli ha provocato anche la febbre. Davide, che ha assistito alla partita in tuta sulla panchina biancorossa, ieri stava leggermente meglio e dovrebbe farcela, anche perché in questi casi l’adrenalina è in grado di far superare qualsiasi ostacolo.

Nelle ultime uscite Pesaro ha pagato dazio a rimbalzo e non solo perché manca Mazzola: i lunghi in campo al Taliercio hanno latitato parecchio, tanto che Kravic e Totè ne hanno conquistati appena due a testa: "Avevo chiesto presenza mentale per sopportare i colpi e i contatti che di sicuro sarebbero arrivati contro una squadra più fisica di noi, ma la richiesta non è stata esaudita" sottolinea Repesa, che vuole dai suoi una maggior consistenza. Con il cambio di allenatore la Reyer ha tirato fuori il suo vero volto, tanto che anche gli addetti ai lavori veneziani hanno scritto di "giocatori con un’altra faccia", ma Pesaro non era pronta alla battaglia ed ha compromesso la partita nei primi minuti del match, anche se poi non s’è mai arresa: "Ma ogni volta che siamo arrivati a ridosso abbiamo commesso un errore clamoroso" ha ribadito Repesa. Cosa che può succedere quando arranchi sempre all’inseguimento e poi viene a mancare la lucidità.

Varese è un’avversaria diversa, non ha il tonnellaggio di Venezia, punta su lunghi più dinamici ma molto atletici, quindi in grado di dare ugualmente fastidio a rimbalzo. Nella gara d’andata, Repesa s’inventò la soluzione senza centri di ruolo per correre dietro ai mezzi lunghi di Matt Brase, ma allora c’era Mazzola che giocò una partita magistrale sotto il profilo tattico. Stavolta Kravic e Totè dovranno fare la loro parte, spalleggiati da Cheatham, mentre a Delfino e Charalampopoulos potranno essere chiesti minuti da n.4 tattico. Importante sarà anche la sfida fra gli esterni dove bisognerà rispondere con una prestazione balistica importante ai frombolieri della Openjobmetis che mantengono la prima posizione nei punti segnati, ben 91,2 di media. Fino a domenica erano 93, poi è ovvio che quando si sbatte contro una difesa dura come quella di Milano la media scende: domenica l’Armani gliene ha concessi solo 75 e hanno perso. La chiave è tutta qui.

Elisabetta Ferri