La Vuelle vuole scrollarsi di dosso la tensione. Stasera a Brindisi caccia alla prima vittoria

Stasera una delle due in campo al PalaPentassuglia si toglierà un bel peso dalle spalle: in quest’anticipo della terza giornata di campionato Brindisi e Pesaro (palla a due alle 20.15, diretta su Dazn) sono entrambe a caccia della prima vittoria ed è naturale che ci sia un po’ di tensione da sciogliere nei due spogliatoi, soprattutto per chi gioca in casa, che non può sbagliare. La Vuelle, se vuole cercare di sfruttare quest’aspetto psicologico, dovrà però approcciare bene la partita senza farsi travolgere dalla furia dei pugliesi.

"Abbiamo entrambe dentro un grande desiderio, ed è naturale - dice coach Buscaglia - perché sia a noi che a Brindisi serve un piccolo passo per cogliere la prima vittoria. Oltre a muovere la classifica, vincere regala la soddisfazione di vedere andare a buon fine il proprio lavoro e regala gioia ai tifosi. E noi di lavoro ne abbiamo fatto tanto questa settimana per cercare di eliminare quegli errori banali che ancora ci attanagliano e che fanno parte dell’assemblaggio di una squadra nuova".

Bamforth e Schilling sono sempre di rincorsa per i loro acciacchi, ma saranno della partita: "Chi ha accusato dei problemi fisici piano piano si è riaggregato al gruppo. Non siamo i soli che non riescono ad allenarsi al completo, però: è accaduto anche ai nostri avversari, che mancheranno di Senglin. Ma gli assenti non contano mai per me".

Una formazione, la Happy Casa, che si esprime bene a tutto campo: "Tutti i loro giocatori interni possono rendersi pericolosi anche sul perimetro e in post basso; grazie alle gare di coppa che hanno preceduto il campionato hanno potuto affinare le loro capacità dentrofuori. E’ vero che nemmeno noi giochiamo con un centro classico, ma loro ancora meno, quindi dovremo fare attenzione al range di tiro".

C’è la curiosità di scoprire se Bluiett, dopo essere finito sotto i riflettori nella prima giornata, riuscirà a liberarsi dalle gabbie che Venezia gli ha imposto nella seconda: "Dobbiamo migliorare la qualità dei blocchi per aiutare i tiratori, lui in particolare, mentre Trevon deve lavorare sul gioco senza palla: dobbiamo evitare che rimanga raddoppiato senza riuscire a ribaltare il gioco". Dall’altra parte il pericolo numero uno oggi è Bayehe: "E’ miglioratissimo e gli faccio i complimenti, si vede che ha lavorato in estate, diventando un giocatore bi-dimensionale, rispettabile sul perimetro. Con JuJuan Johnson sono una coppia di lunghi atipica e sarà nostra responsabilità essere forti difensivamente a livello individuale". Gli arbitri della gara sono Lo Guzzo di Pisa, Bettini di Bologna e Valleriani di Ferentino.

Elisabetta Ferri