L’Alma a Chieti, tour de force al via. Nell’infrasettimanale arriva L’Aquila

L’Alma inizia oggi a Chieti (calcio d’inizio alle 14,30), il tour de force che nel giro di otto giorni la vedrà affrontare le così dette "big" del girone. Si comincia questo pomeriggio contro i neroverdi, primi in classifica, poi mercoledì nell’infrasettimanale i granata ospiteranno L’Aquila e domenica prossima se la dovranno giocare contro il Campobasso di nuovo in trasferta. Il tutto senza alcuna paura. "A livello mentale – ha detto mister Marco Scorsini alla vigilia del match – arriviamo "gasati" e su di giri perché stiamo vivendo un momento meraviglioso tra campionato e coppa e quindi non vediamo l’ora di misurarci contro una grandissima squadra".

Poi ha aggiunto: "Mi piace affrontare una gara per volta, anche se è vero che entriamo in una settimana di dure gare, però guardiamo un ostacolo alla volta. Quello che un po’ mi preoccupa è avere la coperta un pochettino corta perché abbiamo perso due calciatori come Serges e Allegrucci che non sono soltanto due under, ma sono due ragazzi di assoluta qualità per cui cercheremo in tutti i modi di recuperarli il più presto possibile. Serges è quello che mi preoccupa di più, poi abbiamo diversi acciaccati che valuterò fino a pochi minuti prima della gara".

Sull’aversario mister Scorsini ha una visione piuttosto chiara: "si affrontano due squadre con obiettivi diversi".

Così in campo.

Chieti (3-5-2): Antignani; Spinelli, Conson, Postiglione; Forgione, Masawoud, Vesi, D’Ancora, Laziz; Fall, Gatto. A disp. Bux, Mancini, Romagno, Mercuri, Di Sabatino, Mazzei, Ardemagni, Barlafante, Salavatore. All. Chianese

Alma Juve Fano (3-5-2): Viscovo; Mancini, Tomassini, Riggioni; Pensalfini, Zanni, Urbinati, Gonzalez, Roberti; Cardinale, Tenkorang. A disp. Bellucci, Badan, Saponaro, Antonioni, Zammarchi, Malshi, Brunetti, Cannavaro, Padovani. All. Scorsini.

Arbitro: Francesco Martini di Valdarno.

Silvano Clappis