L’Alma cerca lo scossone. Ardea è il primo test

Domani riparte il campionato di Serie D dopo la pausa natalizia con l’Alma che affronta al "Mancini" il Team Nuova Florida di Ardea, città alla periferia sud di Roma. "Abbiamo fatto una settimana importante dopo tre giorni consecutivi di riposo per capodanno – dice mister Andrea Mosconi – che ci porta ad una partita complicata come è quella contro il Nuova Florida, una squadra molto diversa da quella affrontata al debutto all’andata". Ad Ardea il 5 settembre dell’anno scorso nel primo scontro ufficiale tra le due formazioni, il Fano riuscì a pareggiare nel finale di ripresa con una rete di Tomassini dopo che nel primo tempo i romani erano andati in vantaggio con El Baktaoui, attaccante francese che nel frattempo si è accasato al Livorno.

"È normale – prosegue nel discorso mister Mosconi – che troveremo una squadra cambiata perché nel girone di ritorno tutte le squadre cercheranno di fare più punti possibili per non retrocedere e il termometro è appunto il mercato". Un mercato lungo per la Serie D che iniziato a dicembre si concluderà il 31 gennaio prossimo dove le porte in entrata e in uscita delle varie squadre sono come quelle di un saloon. Se il Fano ha cambiato qualcosina, il Team Nuova Florida ha fatto una vera e propria rivoluzione.

A cominciare dal tecnico con Alessandro Del Grosso che è stato sostituito a metà novembre dal giovane (38 anni) Alessandro Boccolini che l’anno scorso aveva allenato il Rieti. Poi oltre a El Baktaoui, la società capitolina ha dato il ben servito al portiere D’Angeli, al difensore De Marchis, al centrocampista Menchinelli, all’ala destra Vanni e Cedric Kalombo, nato a Fano nel 1995, esterno di fascia dal doppio passaporto italiano e della Repubblica del Congo che all’andata non c’era in quanto arrivato ad ottobre. Tra gli arrivi da segnalare le due punte Vari (2001) e Boubacar, 24 anni, centravanti del Mali che nelle tre partite finora giocate non ha ancora segnato, nonché il ritorno in difesa di Tamburlani. L’unico nome piuttosto conosciuto è quello del difensore centrale Stefano Cason, bellunese di 27 anni, che ha vestito la maglia granata nella seconda parte della stagione 202021, giocando 18 partite compresi i due playout contro l’Imolese che costarono all’Alma la retrocessione tra i dilettanti. Non è che con l’arrivo di Boccolini le cose sia poi migliorate in casa laziale visto che nelle ultime cinque partite il Team Nuova Florida ha collezionato 3 sconfitte 1 pari e 1 vittoria.

È comunque lo stesso risultato conseguito da un Fano che però occupa l’ottavo posto rispetto al dodicesimo dei romani. Certo è che il Nuova Florida è una squadra piuttosto imprevedibile, oltre che ad essere stata ribaltata nei suoi assetti tecnici e tattici, per cui l’Alma dovrà fare molta attenzione a non farsi sorprendere così come è successo nell’ultima gara casalinga contro il Notaresco. Mister Mosconi vuole riprendere il cammino e per farlo il Fano deve ritornare alla vittoria che manca da più di un mese.

Silvano Clappis