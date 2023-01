L’Alma vuole tornare a correre col Nuova Florida

L’Alma vuole riprendere a correre e dovrà farlo questo pomeriggio nell’inedito confronto contro il Team Nuova Florida (Stadio "Mancini", calcio d’inizio alle 14,30), gara valevole per la prima giornata di ritorno. "Si resetta tutto e si inizia un nuovo capitolo – ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia mister Andrea Mosconi – con un nuovo piglio e un nuovo entusiasmo. La nostra è una squadra giovane e ci sta che si verifichino alti e bassi, però noi seguiamo il nostro percorso. Inizia un nuovo campionato e noi dobbiamo partire a palla!".

Prima volta a Fano del Nuova Florida di Ardea, formazione che rispetto all’andata ha cambiamo molto. "Loro si sono rinforzati tantissimo, tra entrate e uscite – continua mister il tecnico granata – ma ormai mi sono stufato di parlare degli altri. Dobbiamo pensare a noi stessi. Il primo obiettivo è quello di non prendere gol perché abbiamo difensori forti e quindi… poi bisogna migliorare lo score in attacco perché non segnamo. Qui dovrò vedere di cambiare qualcosa perché siamo poco pericolosi". Meglio allora parlare del Fano e dei nuovi arrivati a cominciare dal ritorno in granata di Urbinati.

"Urbinati (foto) sarà in campo dal primo minuto – conferma mister Mosconi – perché si è già inserito bene nel gruppo. È venuto con l’atteggiamento giusto e rappresenta un valore aggiunto, non il salvatore della patria perché per questo siamo in venti. Per lui sarà come un secondo debutto con una maglia importante come quella del Fano. Poi Nappello che ci potrà dare qualità in mezzo al campo". Non saranno della partita gli ultimi arrivati l’attaccante Carrà e il centrocampista Antonioni, come pure saranno costretti a dare forfait ancora una volta capitan Broso e la mezzala Capezzani. Per quest’ultimo però potrebbe esserci almeno la panchina, magari con la prospettiva di entrare nell’ultima parte del match se ci dovesse essere bisogno. Il Fano, ovviamente, spera di no che non ce ne sia bisogno e per tornare alla vittoria conta anche sull’apporto dei tifosi.

L’appello del 55enne tecnico granata punta a riportare i tifosi fanesi all’entusiasmo della partenza in campionato: "Adesso si ricomincia e dobbiamo essere bravi come siamo stati all’inizio a far capire che la maglia dell’Alma è unica, importantissima e noi cercheremo sempre di onorarla. Il Fano è il Fano, ma noi oggi non siamo programmati per vincere il campionato, solo per fare qualcosa nel giro di due anni. Bisogna essere realisti. Spero che ci diano una mano perché siamo in debito con loro". Così in campo, stadio "Raffaele Mancini", ore 14,30.

Alma Juve Fano (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Urbinati, Schiaroli; Brunetti, Niang, Nappo, Zanni, Severini; Drolé, Serges. A disp. Tommasino, Tomassini, Mistura, Malshi, Zingaretti, Cecconi, Paszynski, Nappello, Capezzani. All. Mosconi.

Team Nuova Florida (4-3-3): Giordani; Pacillo, Tamburlani, Cason, Contini; Zitelli, Toskic, Menghi; Valentini, Boubacar, Vari. A disp. Bonanni, D’Angelo, De Martino, Ferrari, Spina, Miola, Sebastiani, Moretti, Cannizzaro. All. Boccolini.

Arbitro: Nicolò Dorillo di Torino, assistenti Davide Cavallaro di Rovigo e Andrea Forzan di Castelfranco Veneto.