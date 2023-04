L’Amatori Pesaro doma il Correggio

Nella ormai pista di Riccione, il PalaBorgo è inagibile, l’Amatori Hockey Pesaro ha vinto per 4-3 con il Correggio B. Nel primo tempo Pesaro, dopo essere passata in svantaggio, ha realizzato tre reti, con una doppietta di Edgar Barberi e una rete di Tony Barberi. Nei giovani correggesi, si è distinta come protagonista, la portiera Giorgia Teli, già in orbita nazionale, con una serie di parate che hanno tenuto a galla la propria squadra. Nel secondo tempo ancora capitan Tony Barberi ha allungato sul 4-1 per i padroni di casa, prima della reazione finale emiliana con 2 reti, creando qualche apprensione negli ultimi secondi del match. Note di merito per tutta la squadra pesarese a partire dal portiere Juan Giraldo, con prove generose di Morri, Urbinati e Chiara Galli. Da segnalare il debutto assoluto del 14enne Jordan Boniolo che ha gioca qualche minuto. Altra giovane apparizione, il 15enne Jacopo Selvaggio che ha sfiorato anche il gol, con una deviazione dentro l’area. L’Amatori con questo risultato ha agguantano il terzo posto in classifica, a pari merito con l’hockey Scandiano che sarà anche il prossimo avversario in trasferta domenica 23 aprile. "Siamo contenti anche del buon numero di spettatori sulla tribuna di Riccione - sottolinea il dirigente Attilio Benoffi - un bel calore a sostegno dei nostri ragazzi, orfani di una pista nella cosiddetta "Città dello Sport" con uno sport e una squadra che meritano sempre di più l’attenzione del Comune".

b.t.