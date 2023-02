L’Apav vuole mancinare punti Montesi in campo per la salvezza

Serie B2. L’Apav domani alle 17,30 ospita l’Ozzano. La squadra di coach Cella cerca di continuare a macinare punti in una stagione che sta dando buone soddisfazioni.

Serie C. Nel maschile girone promozione domani la Virtus Fano alle 21,15 è a San Benedetto del Tronto. "Sarà una partita impegnativa ed al tempo stesso importantissima", così coach Angeletti. Nel girone salvezza, alle 17,30 Montesi-Microtel. Il capotano Mandoloni: "Sulla carta siamo i favoriti, ma sarà una partita complicata per entrambe". Alle 18 Polbottega va a Caldarola: "Vogliamo mantenere la prima posizione del girone, anche se sarà dura", dice il vice Signoretti. Alle 21 Borgovolley-Macerata: "Bisogna allontanarci dalla zona rossa, siamo in un buon momento", afferma il vice Palazzetti. Nel femminile, girone promozione, domani Urbania va a fare visita ad Amandola: "Siamo ottavi, l’obiettivo è quello di raggiungere almeno la sesta posizione per accedere ai playoff, le carte per farlo ci sono tutte", suona la carica il dirigente Violini. Alle 18,30 il Volley Pesaro è a Filottrano. Avversario difficile per le pesaresi che dovranno dare il massimo per aggiudicarsi punti fondamentali per conquistare la fase finale. Nello stesso orario gioca l’Adriatica a Collemarino. Alle 21 c’è il duello San Benedetto-Battistelli: "Riprendiamo il campionato – così coach Giulianelli – dopo la soddisfazione per la vittoria in Coppa Marche. Le ragazze stanno bene ed il morale è alto, non dobbiamo però cullarci sugli allori". Nel girone salvezza, domani alle 18 San Costanzo-Grotta e alle 21 Urbino-Ancona.

b.t.