L’arbitro non si sente bene Match rinviato tra l’Urbania e la Vigor Castelfidardo

: Ducci, Sema, Aluigi, Brisigotti, Giovanelli, Catani, Pagliardini, Paradisi, Ottaviani, Braccioni, Monceri. All. Omiccioli

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Romagnoli, Gasparini, Gioielli, Marconi, Santoni, Graaya, Ballarini, Rombini, Mosca, Malaccari. All. Manisera

ARBITRO: Eletto di Macerata

Partita rinviata tra Urbania e Vigor Castelfidardo. L’arbitro Eletto si presenta al Comunale ma a causa di problemi gastroenterologici non è in grado di dirigere la gara. Pertanto, le due formazioni attendono i canonici quarantacinque minuti, al termine dei quali non si riesce a trovare un sostituto per arbitrare la gara. Il problema di scarsità di fischietti si abbatte dunque anche sul campionato di Promozione. Per gli uomini di Manisera è una trasferta amara, dopo aver speso tempo e denaro per viaggio e pranzo fuori. In casa biancorossa, gli uomini di Omiccioli riescono ad allenarsi, con la dirigenza che prende la volta di Sant’Angelo in Vado dove nel frattempo si consumava la vittoria della sezione durantina di calcio a 5 contro il Vado C5 per sei reti a zero. I durantini riescono quindi a godersi una buona giornata di sport, con il rammarico di non aver potuto difendere il secondo posto sul campo, con le avversarie che accorciano. Il recupero a data destinarsi.