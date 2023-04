L’Armani arriva alla palla a due in striscia negativa da tre partite

Venticinquesima giornata del campionato 2022-23 e la Carpegna Prosciutto si ritrova per la prima volta in stagione fuori dalle prime otto posizioni a causa delle cinque sconfitte nelle ultime sei giornate. Per cercare di invertire questo trend, non la più facile delle partite aspetta la VL di coach Repesa, impegnata al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano. Quella che andrà in scena oggi alle 17 sarà la sfida numero 171 tra le due squadre, con la VL che è uscita sconfitta dalle ultime tre sfide giocate nel capoluogo lombardo, l’ultima vittoria risale al 29 Aprile 2018, con Clarke e Bertone decisivi (18 e 23 punti rispettivamente). L’Armani si presenta a questo match con 34 punti in classifica, seconda posizione pari con Tortona, ma in una striscia negativa da tre partite, l’ultima per mano della Reyer Venezia per 73-76. In settimana la squadra di Ettore Messina ha però reagito alla grande, nonostante sia ufficialmente già esclusa dai playoff, vincendo in casa contro il Barcellona con il punteggio di 84-76 (18 di Napier).

Nel match pasquale di oggi pomeriggio vi saranno in cabina di regia quasi sicuramente Napier e Kevin Pangos, il rientrante Hall e Tommaso Baldasso (decisivo all’andata con 13 punti in 16 minuti e 47 da tre punti). Assente nel settore guardie sicuramente Billy Baron per un risentimento tendineo alla caviglia mentre è in dubbio Tonut a causa di una sindrome influenzale. Nel ruolo di ali vi saranno Shavon Shields, ancora nemmeno il lontano parente di quello dello scorso anno, "Pippo" Ricci, Gigi Datome, ritornato a giocare anche se con il contagocce nelle ultime due uscite, e presumibilmente Deshaun Thomas dopo gli ennesimi quaranta minuti in panchina fatti in Eurolega venerdì sera. Assente certo Davide Alviti anche lui per virus influenzale. Anche nel pacchetto lunghi Ettore Messina (foto) si trova a che fare con qualche forfait di troppo, contando Voigtmann out per un infortunio alla caviglia destra e Paul Biligha rientrato in gruppo dopo l’infortunio al ginocchio destro rimediato in nazionale, ma ancora non abile a giocare e che quindi farà solo numero in panchina. Scenderanno in campo allora Melli (33 da tre punti contro il Barcellona) e Brandon Davies (15 punti all’andata con ben undici liberi segnati), più probabilmente Kyle Hines al quale sarà chiesto qualche sacrificio in più.

Leonardo Selvatici