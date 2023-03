Larry Middleton, emozione Vuelle: "Pesaro resta un club speciale"

E’ stata una vera rimpatriata l’amichevole in Romagna, con Renzo Vecchiato seduto sugli spalti al fianco di Costa e Magnifico. Sul parquet, invece, assistente del coach riminese Mattia Ferrari c’è un’altra vecchia conoscenza della Vuelle, Larry Middleton, splendido protagonista in maglia biancorossa dal 2000 al 2002. Tra i più applauditi Delfino quando è uscito dal campo. "E’ stato un onore avere Carlos e Daye su questo parquet dove la serie A manca dal 2001 e si è visto quanto la gente ha apprezzato – dice Middleton –. E’ stato bello anche per me, ma la scorsa settimana quando siamo venuti alla Vitrifrigo Arena mi sono addirittura emozionato, non ci ero più entrato dai tempi in cui vestivo la maglia della Scavolini, conservo grandi ricordi di quegli anni, della città e dei tifosi. Sono davvero molto contento che Pesaro dopo anni di sofferenza stia tornando a giocare ad alto livello: si vede che lavorano forte, che giocano bene insieme, che sono completi come squadra. Gli serve soltanto la salute per andare lontano. Mi ha colpito molto Rahkman, un giocatore efficiente, che produce molto in poco tempo e questa è una bella caratteristica. Oltre a Kravic, che ho visto molto attivo, mentre Delfino con la sua personalità trasmette molta calma alla squadra, basta un suo sguardo ai compagni per dire le cose. Di tempo ne è passato, se penso che noi due ci siamo anche affrontati da avversari ma vedendolo giocare si capisce il motivo per cui lui è ancora lì sul parquet, si mantiene veramente bene. Ma la vera forza di questa Carpegna Prosciutto sono gli italiani, un gruppo strepitoso, è stata fatta davvero una buona campagna acquisti in questo settore".

Anche Renzo Vecchiato sottolinea che la presenza della Vuelle sulle tavole del vecchio palasport Flaminio è stato un grande regalo per gli appassionati locali: "Rimini è tornata in A2, ha voglia di grande basket e oggi l’ha visto. Ho detto ai miei amici Ario e Walter che quest’anno si divertono: ci sono state annate difficili, ma oggi Pesaro è tornata a godere, il sesto posto in classifica è un grande risultato a fine marzo. Ora poi è arrivato Austin Daye che va ad inserirsi in un tessuto di squadra con diversi giocatori molto interessanti, ma è il gruppo che è bello solido ed è guidato da un coach che non ha bisogno di presentazioni quindi i frutti si vedono". Interessante, da pivot, il suo parere su Dejan Kravic: "Forse assomiglia più a quelli della nostra epoca. Ma premesso che i centri veri oggi non esistono più, lui pur non avendo strapotere atletico come i lunghi odierni, mi sembra se la cavi abbastanza bene. Adesso o sei atleta o sai giocare a pallacanestro, e Kravic sa giocare". Infine elogia il progetto: "Con la penuria di italiani che c’è, Pesaro è stata brava a mettere insieme un bel drappello: Visconti e Moretti, che sono della nuova generazione, hanno fatto il primo passo per entrare nel giro della Nazionale maggiore; Tambone mi è sempre piaciuto dai tempi in cui giocava a Ravenna in A2 e Totè è un lungo che, uscendo dalla panchina, riesce ad essere molto efficace. E’ la dimostrazione che si possono fare cose belle anche senza avere seimila americani nel roster, per questo se Pesaro vincerà il premio italiani sarà ampiamente meritato".

Elisabetta Ferri