L’Asd Candelara sbanca Acqualagna

Dopo le vittorie della Lupo Pantano ai danni dei Trashmen e degli Spartans in casa di Montecchio, si è conclusa la prima giornata del girone A del campionato di Divisione Regionale 2 con le 4 partite mancanti. Inizia con una vittoria la Vuelle A, in casa contro il Basket Fanum: in vantaggio fin dal primo quarto, la formazione di coach Longoni tocca nel 2° la doppia cifra di vantaggio e può così gestire e vincere 75-62. Super prestazione di Ciaroni e Balleroni (20 e 19 punti). Vince ad Acqualagna anche l’Asd Candelara per 57-66 grazie al parziale del 1° quarto in cui Candelara piazza un 9-25 che gli permette di gestire il resto della partita senza troppi patemi; decisivi i 19 punti di Pozzoli e i 17 di Giovanelli. La gara più combattuta tra Urbania e Cus Urbino, terminata 60-59 dopo 40’ di sorpassi e controsorpassi; Urbania prova a scappare sul +5 nel 2° tempo ma viene subito ripresa e si arriva all’inizio dell’ultimo quarto sul 45 pari, prima della volata finale che premia i biancorossi. La vittoria più larga è del Cagli, 61-44 sul Metauro Basket punteggio che però non dice tutta la verità; i padroni di casa partono meglio, complice l’attacco ospite che fatica a trovare la via del canestro. Nel 2° quarto Cagli prova ad aumentare il vantaggio ma l’MBA regge, pareggia e nel terzo quarto piazza il controparziale per arrivare a -2. Sul più bello però gli ospiti si spengono e Cagli ne approfitta alimentando il divario fino al +17. Seconda giornata in programma questo weekend con i derby tra Vuelle A e Lupo Pantano e tra Candelara e Montecchio, in programma questa sera alla palestra Smash di via Toscana.

l.s.