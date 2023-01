L’Asd sordi rilancia basket e calcio a 5

Quasi sessant’anni di storia sportiva, umana e sociale. L’Asd Sordi li celebrerà oggi pomeriggio al PalaCampanara con la tradizionale "Festa dello Sport", giunta alla 59ª edizione: alle 14.30 il raduno della rinata squadra di calcio a 5 Over maschile, alle 17 un’amichevole di basket fra l’Asd Sordi e i Misano Pirates. La serata si concluderà poi a cena, con soci e simpatizzanti di una bella realtà che l’assessore allo sport del Comune di Pesaro elogia: "Nemmeno la pandemia li ha fermati. E pensare che sono stati anni duri per i ragazzi sordi, con le mascherine a complicare le relazioni – dice Mila Della Dora -. Ma il loro entusiasmo è sempre rimasto vivo e oggi sono in grado di rilanciare e, addirittura, ampliare il loro progetto. Il Circolo di Ginestreto, che hanno ristrutturato dimostrando grandi capacità, gli ha dato un nuovo punto di ritrovo e una forte identità, il segno di una realtà viva che vuole ancora crescere".

Peter Pozzoli, anima dell’associazione, fa il punto sulle due squadre che oggi si ri-presentano, a partire dalla gloriosa squadra di basket (foto) che vanta nel suo palmares ben 7 scudetti e 9 coppe e deve rifondare un nuovo ciclo: "Abbiamo ricostruito un nucleo di ragazzi (due del 2008, uno del 2005 e uno del 2004) e altri giovani iscrivendo così la squadra al campionato. Perso il blocco del nord, con cinque giocatori, non ci siamo scoraggiati e abbiamo subito ritrovato entusiasmo nei primi raduni svolti. Gli obiettivi saranno diversi, ma intanto noi ci siamo".

Mentre la formazione di calcio a 5 Over maschile affonda le radici nel passato dell’associazione: "E’ stata una disciplina storica degli anni ’90 e inizi 2000, poi per una serie di motivi era stata chiusa. Da un’idea nata proprio alla festa dello sport di due anni fa, alcuni di quei ragazzi che c’erano vent’anni prima hanno deciso di rimettersi in discussione per partecipare al campionato Fssi Over 40. E’ un blocco molto unito, molti di loro giocavano ancora e l’Asd sordi ha deciso di sostenerli".

e.f.