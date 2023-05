Laser run, corsa e tiro, pistola: il Parapentathlon ha il ritmo giusto

La prima edizione del Parapentathlon a Pesaro è stata un successo. Un momento storico che si è realizzato grazie alla pesarese Adriana Fabbri, responsabile dell’attività rivolte ai diversamente abili della Federazione di Pentathlon Moderno: "Abbiamo fatto una scommessa – dice la Fabbri –. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ce l’abbiamo messa tutta. È stato emozionante vedere come una manifestazione che mette alla prova possa accendergli una luce, cambiarli, trasformarli e questo trasmette tanta fiducia per uno sport sempre più inclusivo. Un progetto bellissimo per noi, un sogno altrettanto bello per loro". Non è stata una vera e propria gara, ma un primo e importante evento promozionale, con una prova di laser run, aperto a tutte le classi di disabilità, che ha visto la partecipazione di 15 atleti assieme ad accompagnatori, famiglie, società sportive. La manifestazione si è svolta nel corso dei Campionati Italiani Open Junior e Under 17 di pentathlon moderno, ai quali hanno partecipato oltre 180 atleti provenienti da tutta Italia. Presenti tanti ragazzi di Pesaro, tra cui gli studenti dell’Istituto Cecchi che collabora con le società di pentathlon moderno. L’evento, che consisteva in una prova di laser run, corsa e tiro con la pistola laser, ha visto la partecipazione di Amelio Castro (Fiamme Oro), Lorenzo Marcantognini (Fiamme Azzurre), Giovanna Leonardi (And Futura), Alfredo Lucarini (Asd Futura), Anna Maria Mencoboni (Asd Futura), Diego Fabbri (Kings & Queens), Filippo Ricchiuti (Montegranaro), Federico Pericoli (Montegranaro), Alessandro Ragni (Filosport), Eugen Adrian Marin (Asd Futura), Ielyzaveta Revenko (Asd Futura), Agnese Bonaccio (Filosport), Luca Paupier (Asd Futura), Luca Torelli (Filosport), Manuel Ragnini (Filosport).

b.t.