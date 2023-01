L’avversario

Oggi alle ore 17 la Carpegna Prosciutto sarà di scena al PalaMangano di Scafati per l’ultima giornata del girone d’andata di questo campionato che ha visto sinora la Vuelle di coach Repesa grande protagonista con 16 punti in quattordici giornate. Nonostante la qualificazione ottenuta per le Final Eight di Coppa Italia sia già stata ottenuta lo scorso turno grazie alla roboante vittoria su Treviso, la trasferta campana non sarà una vacanza perché è ancora in ballo la posizione dei biancorossi per gli accoppiamenti di Torino. Una vittoria assicura alla Vuelle quantomeno il quinto posto, indipendentemente dal risultato delle altre formazioni grazie al doppio successo con Varese e Venezia; rimane l’incognita Trento, una sua sconfitta darebbe il quarto posto mentre una vittoria sancirebbe il quarto di finale Trento-Pesaro. Tutto ciò però va guadagnato, siccome dall’altra parte c’è la lanciatissima Scafati che vede le proprie possibilità di Coppa Italia ridotte al lumicino ma ciò non le impedisce di provarci. La squadra di coach Attilio Caja è rinata con l’arrivo del coach, inanellando cinque vittorie nelle ultime sette. In cabina di regia schiera un duo che ha fatto la storia recente della Lega italiana come David Logan e Julyan Stone e i due si complementano perfettamente: l’ex Sassari segna (17,2 punti di media) mentre l’ex Venezia difende, prende rimbalzi e assiste i compagni (7 punti, 5,4 rimbalzi e 7 assist a partita). Dalla panchina ecco Matteo Imbrò e Gabriele Rossato per farli rifiatare, mentre alzando la stazza troviamo l’uomo che ha cambiato l’andamento della squadra, Stanley Okoye, già visto a Varese, con 14,4 punti e 7 rimbalzi di media e l’ex Pesaro Lamb che non figura però tra i convocati dall’11 dicembre. Sotto canestro fa faville l’ala grande Pinkins (22,5 punti nelle ultime due, con 69 da dietro l’arco) e il centro Thompson, lungo verticale da 7,5 punti e 7,5 rimbalzi, ben rimpiazzati dalla panchina dal neo arrivato Mian, Butjankovs e all’occorrenza De Laurentiis.

Leonardo Selvatici