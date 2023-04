Lazzarini: "Il miglior Carpegna contro il Peglio" Salvi: "Vadese a Macerata Feltria per fare il pieno"

In Seconda categoria oggi si scende in campo per la penultima gara della stagione. Nel girone A in vetta c’è il Peglio con la Vadese a meno 2 e il Santa Cecilia a meno 4. Il calendario oggi vede il Peglio impegnato in casa contro il Carpegna che ha necessità di punti per la salvezza. Il Peglio di mister Bernardini nelle ultime 7 partite ha conseguito 10 punti. Il Carpegna da quando ha consegnato la panchina a mister Lazzarini ha incamerato 11 punti in 6 partite. "Gara decisiva – dice l’allenatore del Carpegna Lazzarini – a parte qualche acciaccato ho tutti a diposizione, speriamo di fare risultato per centrare in anticipo la salvezza, ma contro una corazzata come il Peglio la mia squadra dovrà dare tutto". Vadese a Macerata Feltria. "Dobbiamo fare risultato, possibilmente pieno – dice il presidente Salvi – la squadra è comunque carica, abbiamo recuperato anche Santi e Nizar. Noi ci siamo fino alla fine e poi il campo darà il risultato". L’Atletico luceoli (foto) va a far visita al Valfoglia Tavoleto. "Due squadre che hanno raggiunto i loro obiettivi di salvezza – Fiorucci dell’Atletico Luceoli – c’è qualche rammarico perché per la squadra che avevamo si poteva fare qualcosa di più. Comunque era il nostro primo anno in Seconda categoria e forse abbiamo peccato in esperienza". Si gioca su tutti i campi in contemporanea alle ore 16,30.

Il programma, girone A: Casinina-Sante Cecilia Urbania; Isola di Fano-Monte Cerignone Valconca; Olimpia Macerata Feltria-Vadese: Peglio-Carpegna; Piandirose-Ca Gallo; Schieti-Avis Sassocorvaro; Valfoglia Tavoleto- Atletico Luceoli; Viridissima Apecchio-Vis Canavaccio 2008.

Nel girone B la capolista è il Senigallia (62 punti), vice l’Usav Pisaurum (60), al terzo posto con 57 punti il Cuccurano. Programma: Csi Delfino Fano-Muraglia; Cuccurano-Real Gimarra, Della Rovere-Marottese Arcobaleno; Hellas Pesaro-Atletico River Urbinelli; Monte Porzio-Senigallia; Pontesasso-Torre San Marco; Trecastelli- Villa Ceccolini; Usav Pisaurum-Arzilla.

am.pi.