Le assenze e il fiato corto "Non teniamo 40 minuti"

Non è facile da digerire per Repesa perché ogni volta il coach, che è molto meticoloso nel preparare le partite, deve fare i conti con delle assenze pesanti che non gli permettono di predisporre il piano di gara come vorrebbe. Ha ritrovato Totè - e ieri sera si è capito quanto Leo sta diventando importante per la squadra - ma la perdita di Charalampopoulos è veramente pesante a tutti i livelli, tecnico e di personalità.

"Voglio fare i complimenti a Varese, non solo per la vittoria di questa sera ma per tutto quello che hanno fatto quest’anno, vedo bene il loro futuro. Tre settimane fa a Torino - ricorda Repesa -, nella sfida di Coppa Italia, contro la Openjobmetis avevamo subìto 12 punti nel primo quarto, questa sera invece 34. E’ una critica, ma sappiate che io sono uno che fa critiche anche quando si vince largo perché solo con messaggi chiari e positivi si fanno passi avanti, giorno dopo giorno". Poi aggiunge: "Ma onestamente, signori cari, è che noi abbiamo giocato molto molto bene quando abbiamo potuto allenarci bene, questo è il nostro destino, la nostra verità".

Sull’analisi del match, la chiave ad inizio ripresa.

"Eravamo ancora in parità nel terzo quarto, ma abbiamo sbagliato un paio di tiri aperti, mentre loro hanno segnato e sono scappati. In questo momento purtroppo 40’ sono troppi per noi, per le condizioni in cui siamo e i problemi che abbiamo ma dobbiamo restare positivi e provare a fare meglio possibile in ogni singola partita che ancora ci aspetta".

Mars 21 punti nel primo tempo e solo due nella ripresa, come si spiega: è stata brava Varese a limitarlo o è lui che ha avuto un calo? "La difesa di Varese è stata uguale, anzi nel secondo tempo abbiamo giocato molto di più per lui, ma la risposta l’ho già data prima" dice congedandosi.

Matt Brase è quasi euforico dopo aver sconfitto il tabù-Pesaro.

"Vittoria molto bella ed importante contro una squadra che ci aveva già battuto due volte quest’anno, in Coppa Italia e in casa loro - ricorda il coach di casa -. Gli mancava qualche giocatore, è vero, ma quando si entra in campo poi a queste differenze non si pensa più. Abbiamo distribuito bene il gioco offensivo, in tanti hanno segnato parecchi punti ed è un punto di partenza per tutto quello che sarà il prosieguo della nostra stagione".

E’ stato Johnson la chiave per girarla, dopo gli zero punti del primo tempo? "Ha sbagliato un paio di tiri da tre e nell’intervallo gli ho detto di provare ad attaccare il ferro, lui ha grande talento ed andando dentro ha subìto dei falli e poi gli sono entrate anche le triple. E’ stato bravo a svoltare la sua partita".

e.f.