Le bocce si tingono di rosa, titolo regionale a Flavia Morelli e Alice Fraternale

Flavia Morelli (Lucrezia) nella categoria A e Alice Fraternale (Fermignanese) nella categoria B sono le campionesse regionali di bocce per il 2023. Molto belle le due finali alla bocciofila di Marotta. Tra autentiche fuoriclasse quella della categoria A: da una parte la pluricampionessa europea Flavia Morelli e dall’altra la giovane e fortissima Kety Crescenzi (Salaria Monteprandone). L’ha spuntata la Morelli per 12-9 dovendo dar fondo a tutta la propria classe. La finale di categoria B è stata invece uno scontro generazionale tra l’esperta Alice Fraternale e la giovane ancora juniores Francesca Cannella (Montegranaro). Stavolta l’esperienza ha sconfitto la gioventù e la Fraternale ha portato a Fermignano il titolo. Le due vincitrici, con questo risultato, hanno acquisito anche il diritto di partecipare ai Campionati italiani. Inoltre importanti successi per atleti del Pesarese a Jesi, dove la locale Bocciofila, con una serie di eventi, festeggiava il suo cinquantennale (con due anni di ritardo dopo i problemi relativi al Covid). Nella gara nazionale individuale il successo è andato a Mario Battistelli (Pergolese) che si è aggiudicato una competizione che vedeva ben 339 iscritti. Una vittoria ancor più prestigiosa visto che Battistelli, atleta di categoria B, ha avuto la meglio anche sui 66 atleti di categoria A al via della gara. Anche nella gara regionale di coppia per giocatori di categorie BCD la vittoria è andata a una formazione del pesarese: Andrea Sorcinelli-Fabrizio Minucci (Marotta), primi tra le 77 coppie iscritte alla gara.

l.d.