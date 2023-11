Le matricole fanno la voce grossa. Cade l’imbattibilità delle capoliste

Non deve fare scalpore la caduta delle due capoliste sui campi delle neo-promosse, capita a chi è impegnato nelle coppe di non avere in campionato le stesse energie tutte le domeniche. Non deve però passare inosservato il fatto che nè Pistoia nè Cremona sembrano le due predestinate a tornare al piano di sotto come molti ipotizzavano alla vigilia. Oggi le due matricole guidate da Brienza e Cavina sono in salute e la Vanoli vanta il secondo attacco più prolifico della serie A, mentre molto più in crisi appaiono Brindisi e Treviso, ancora a zero dopo sei giornate. Pesano anche gli infortuni: la Happy Casa avrà anche preso un trentello in casa da Milano ma era priva di ben quattro giocatori, fra i quali i due play, Senglin e Laquintana, impossibile orchestrare il gioco in quelle condizioni. Mentre non crediamo che Vitucci quando ha lasciato la Puglia per riprendere la via di casa si aspettasse un inizio così complicato, eppure giocatori di talento la Nutribullet ne ha. Soprattutto stupisce il momento no di Sassari, che ha ottenuto una sola vittoria con un roster non certo da salvezza: domenica è caduta a Varese contro un’altra formazione in difficoltà e dalla panchina traballante, ma che ha saputo trovare il colpo di reni per prevalere nel finale con un paio di azioni firmate da Moretti, tripla e assist al bacio. Davide ha vinto la sfida degli ex Vuelle contro un Charalampopoulos finalmente all’altezza del suo nome ma non sufficiente a regalare il colpo esterno alla Dinamo. In testa la caduta delle imbattute Bologna e Venezia ha consentito l’aggancio delle inseguitrici: la brillante Brescia che ha rullato in casa una irriconoscibile Tortona e la Dolomiti Energia di coach Galbiati che ha firmato il miglior inizio di sempre nella storia di Trento mettendo al tappeto Reggio. Le campane si confermano le sorprese di quest’inizio, grazie anche ad un budget che ha consentito a Napoli e Scafati di pescare veterani Usa di gran classe per dare sicurezza.

e.f.