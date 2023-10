Le pesaresi partono forte: Vuelle B vince il derby a Pesaro

Giovedì scorso è partita la stagione della Divisione regionale 1 ed è partita in grande spolvero per le formazioni pesaresi, con quattro vittorie sulle cinque partite in cui erano presenti. Il primo derby della stagione è stato giocato tra Montecchio e Vuelle B, con gli ospiti che hanno avuto la meglio (63-82). La squadra allenata da Alfredo Iannetti è partita forte fin dalla palla a due, prendendo il pallino del gioco e dominando i primi due quarti, 14-26 al ‘10, 25-52 all’intervallo. Montecchio non molla e con orgoglio riesce a vincere almeno i due quarti conclusivi per limitare il passivo a -19. Miglior marcatore per la Vuelle B Sorbini con 23 punti, ben accompagnato da Donini con 16 e da Lanci con 13; per Montecchio il solo Gaggia ci prova con 17 punti. Parte bene in trasferta a Senigallia anche Pesaro Basket, finalista l’anno scorso: un approccio che fa la differenza anche qui, coi pesaresi che dominano il primo quarto (12-28) e chiudono avanti di 15 lunghezze il primo tempo; il terzo quarto è vinto nuovamente dagli ospiti che allungano sul +22 e si possono permettere di controllare fino al 64-81 finale. La prova dei ragazzi di coach Spagnoli è totale, con cinque uomini in doppia cifra guidati dai 18 punti di Carnaroli e 16 di Terenzi, mentre per Senigallia il miglior marcatore è Diamantini con 21. Vince largamente la vincitrice sul campo dello scorso torneo, ovvero il Real Basket Club Pesaro, in casa del Campetto Ancona 66-82. Al PalaRossini i ragazzi 2006 e 2007 della Vuelle partono concentrati e dopo aver chiuso davanti il 1° quarto, nel secondo stringono le maglie in difesa e con un parziale di 9-23 allungano sul +18. Ancona non ci sta e prova ad avvicinarsi massimo fino alla doppia cifra di svantaggio prima di cedere. Migliori marcatori per la Real sono Stable Terry e Dragomanni con 14 seguiti dalla coppia Calisti-Stazi a 12.

L’unica sconfitta pesarese di questa prima giornata è quella del Bramante, che cade in casa 86-88 contro la Giovane Robur Osimo. Partita di soli giovanissimi in campo - il più vecchio era del 2002 - viene vinta dagli ospiti al termine di un match ad alti ritmi, con continui parziali e contro parziali. Il Bramante si aggiudica i quarti dispari, Osimo quelli pari e alla fine la somma premia gli osimani presentatisi in soli otto giocatori per via di infortuni e problemi coi tesseramenti. Non bastano ai biancoblu del Bramante i 23 punti di Nicolini e i 19 di Cavedine, perchè per Osimo vanno in doppia cifra sei giocatori e il settimo chiude a quota 9. Prossimi appuntamenti da venerdì con la seconda giornata.

Leonardo Selvatici