Le ragazze di Fano oggi al debutto in serie B Doppio confronto contro Imola e Bologna

Inizia l’avventura delle Mirine nel campionato di serie B femminile di ultimate frisbee che per le ragazze dell’Ultimate Frisbee Fano Association prenderà il via questo weekend a Rimini. La squadra allenata da Giacomo Gasparoli e Chiara Bettini esordirà oggi contro la Timanfaya della Polisportiva Juvenilia Imola e nello stesso giorno affronterà anche le bolognesi della DiscoBolo Rookies, mentre domani se la vedrà con le riminesi della Tequila Boom Junior. Nel medesimo scenario si ritroveranno poi il 30 aprile, quando disputando la fase intermedia proveranno a darsi slancio in funzione delle finali per la promozione in A in programma il 27 e 28 maggio a Valsamoggia (Bo) dopo il quinto posto del 2022. Queste le convocate: Rita Alegi, Bianca Bastianelli, Chiara Bettini, Sara Bettini, Alessandra Camerini, Margherita Gaggioli, Sofia Garcia, Nicole Gazzetti, Elisabetta Gresta, Giulia Marcantognini, Valentina Roberto, Alice Rossini, Adele Rovinelli e Carlotta Santinelli. Nel fine settimana è previsto anche il debutto della serie C Open.