"Le scarpette al chiodo? No grazie"

I Gentlemen’s in campo anche il primo giorno dell’anno a Santa Veneranda per "Amore e voglia di calcio. Momenti toccanti e brividi durante il minuto di raccoglimento in ricordo dello scomparso Giulio Flamini – afferma Luca Azzolini – che troppo presto ci ha lasciato, aveva appena 60 anni ed aveva giocato in diverse compagini della nostra provincia. E’stato anche una bandiera di mille battaglie per noi Gentlemen’s. Il nostro motto resta sempre: appendere le scarpe al chiodo. No grazie". Recentemente i Gentlemen’s hanno festeggiato i 50 anni essendo stati fondati nel 1970 per promuovere incontri con sodalizi che amano il calcio, sviluppano relazioni amichevoli fra gli associati e con gli altri club. Inoltre dal 1985 organizzano il torneo internazionale "Alberto Copponi", mitico portiere degli anni 50 della Vis Pesaro, nelle città di Pesaro, Gabicce Mare e Gradara. Nel 2008 la provincia di Pesaro e Urbino ha conferito il premio Api e Farfalle per meriti acquisiti in ambito sportivo. l.d.