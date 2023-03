Le sincronette della Sport Village brillano ai Campionati assoluti invernali

Si sono svolti nel week-end scorso i Campionati assoluti invernali di nuovo sincronizzato a Riccione che hanno portato grandi soddisfazioni alla Sport Village Banca di Pesaro. "Abbiamo partecipato con un nutrito numero di atlete – spiega il presidente del club pesarese Andrea Sebastianelli –, le nostre sincronette che hanno gareggiato negli esercizi liberi e in quelli obbligatori, hanno ottenuto importanti risultati". Hanno brillato le atlete Sofia Balducci, Valentina Bisi, Melissa Magi, Vittoria Nesti, Lisa Ondedei, Jasmine Verbena e Cecilia Zoffoli. Di rilievo in particolare i risultati di Bisi e Verbena (nella foto), che non solo si sono piazzate nelle prime dieci posizioni tecniche italiane, ma hanno anche centrato le finali negli esercizi di ‘Solo libero’ e ‘Duo libero’. "Il nuovo regolamento della Fina (La Federazione internazionale di nuoto), entrato in vigore a partire da quest’anno e di prima applicazione, non ha spaventato lo staff né le nostre atlete". Dopo il buon inizio di stagione per il settore Sincro di Sport Village Banca di Pesaro, tutte le allenatrici possono dirsi orgogliose e soddisfatte. Barbara Gabucci, responsabile del settore, conferma: "E’ evidente il perfetto lavoro dell’allenatrice Simona Chiari che ha portato al bellissimo risultato, reso possibile dal lavoro di squadra con le altre figure tecniche Alessia Baioni, Beatrice Cassiani, Elisa Siliquini, Arianna Magi Sara Cecchini. Le atlete possono ora dirsi pronte ad affrontare i prossimi appuntamenti di stagione con grande ottimismo, carica ed entusiasmo".