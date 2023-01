Le sirene dell’Arabia Forse Rahkman torna in... Rolls Royce

Il cognome non lascia tanti dubbi perché oltretutto è lungo come un lenzuolo. E se uno ci mette davanti anche ‘cavaliere’ oppure ‘commendatore’ il biglietto da visita uno lo infila non nel taschino, ma dentro una 24 ore. Perché lui si chiama Abdur-Rahkman Muhammad-Alì. Ed è la guardia della Carpegna Prosciutto che negli ultimi giorni è entrato di prepotenza, anche perché sta giocando... benino, nei taccuini dei dirigenti della nazionale di basket dell’Arabia Saudita. Nella sostanza è stato contatto il suo agente che ha riferito la storia alla guardia americana che a sua volta si è presentato nella sede della Vuelle per dire che si era aperta improvvisamente questa finestra. Entusiasta? A sentire i presenti non più di tanto. Andrà o non andrà Rahkman a giocare con la nazionale dell’Arabia Saudita nell’ultima settimana di febbraio, quando tutti i campionati si fermano proprio per far disputare le qualificazioni ai mondiali? Non si sa. Ma occorre aggiungere una cosa: bisogna vedere quanti soldi la federazione araba infilerà nel jukebox per farlo... cantare. Vale la pena di ricordare lo stratosferico contratto fatto firmare a Ronaldo. Ma basterà anche dire che la formazione di calcio che ha disputato i mondiali ha ricevuto in premio una cifra pari a 12 milioni di dollari. Tradotto: ogni giocatore pare abbia avuto come cadò una macchina Rolls Royce: storie da sceicco. Cambia qualcosa per la Carpegna Prosciutto se il giocatore nel corso della settimana di fermo del campionato se ne tornerà negli Stati Uniti, oppure prende l’aereo per andare in Arabia? Assolutamente nulla se non il fatto che è più facile infortunarsi giocando che stando a casa con la famiglia.

Come farà poi un americano, che gioca in Italia a diventare improvvisamente cittadino arabo non si sa, perché questo è un altro dei misteri gloriosi delle varie legislazioni che sono dietro allo sport.

m.g.