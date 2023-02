Le V nere in scioltezza Tutto facile contro Tortona

Segafredo

90

Bertram

65

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 2, Belinelli 20, Pajola 5, Jaiteh 4, Shengelia 18, Hackett 5, Mickey 3, Camara 2, Weems 11, Ojeleye 11, Teodosic 9, Abass. All. Scariolo.

BERTRAM TORTONA: Christon 6, Mortellaro ne, Candi 2, Tavernelli 5, Filloy 9, Severini 6, Harper 19, Daum 8, Cain 4, Macura 6, Filoni ne. All. Ramondino.

Arbitri: Begnis, Bartoli e Borgioni.

Note - Parziali: 29-12, 52-33, 73-51. Tiri liberi: Bologna 1522, Tortona 1214. Tiri da 3 punti: Bologna 1131, Tortona 929. Rimbalzi: Bologna 39, Tortona 32. Assist: Bologna 23, Tortona 17. Fallo tecnico a Ramondino.

Partita a senso unico sin dai primi minuti e finale conquistata senza fatica dalla Segafredo in una sfida che prometteva molto ed invece ha deluso le attese. La Virtus parte subito sparata mentre Tortona appare timorosa e imprecisa, soffocata da una difesa molto arcigna. Curiosità, il punteggio del primo quarto è lo stesso con il quale la Vuelle aveva messo subito in soggezione Varese (29-12). Bologna presenta in campo anche Ojeleye, mentre rimane out Cordinier, infortunato. Al 17’ le V nere toccano un rotondo +20 (43-23) dal quale Christon e compagni non riescono più a risalire, anzi sprofondano a -30 (90-60) nell’ultimo quarto.

e.f.