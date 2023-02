L’equilibrio regna sovrano

La divisione della posta tra il Vismara e la Falco Acqualagna non modifica l’alta classifica, la squadra della Capitale del Tartufo rimane in vetta con un punto in più dei pesaresi del presidente Parlani. Il diciassettesimo turno ha partorito quattro vittorie (due casalinghe) e 3 pareggi. Rinviata la partita Nuova Real Metauro-Pesaro calcio. Un campionato ancora tutto da decidere considerando che nell’arco di 8 punti ci sono ben 7 squadre. In fondo alla graduatoria la Mercatellese dà segni di reazione importanti.

I numeri. Domenica l’Audax Piobbico è riuscita a incamerare un buon pari contro il lanciatissimo Lunano che nelle ultime 9 partite ha raccolto 20 punti (5 le vittorie consecutive tra le proprie mura). La difesa che ha subito più gol (29) appartiene, suo malgrado, Santa Veneranda, di contro le difese meno perforate (12) sono quelle del Vismara e della Pergolese. Il Pesaro Calcio e la Pergolese sono le compagini che amano più delle altre il risultato di parità (9).

Il commento è del diesse dell’Audax Piobbico Valerio Aluigi: " Il girone A di Prima categoria annovera società blasonate ed è un campionato molto interessante. Faccio i complimenti alla capolista Falco Acqualagna, per la vittoria finale se la giocano l’Athletico Tavullia e il Lunano che come organico mi sembra che abbiano qualcosa in più. Comunque sono diverse le squadre ancora in gioco e che possono dire la loro fino alla fine. Per quanto ci riguarda noi del Piobbico siamo un pochino sotto le aspettative, speriamo di raggiungere la salvezza". I bomber. 10 reti: Luca Montanari (Pergolese); 9 gol: Nicola Mancini (Lunano), 8 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna) e Alessio Brugnettini (Real Altofoglia), 7 reti: Juan Emmanuel Crosetta (Atletico Tavullia). 6 reti: Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, ora trasferitosi all’Atletico Gallo), Ludovico Mainardi (Nuova Real Metauro), Mattia Pagnini (Vismara), Nicola Tanfani (Athletico Tavullia) e Mattia Menconi (Maior). 5 reti: Alain Intili (Santa Veneranda), Lorenzo Zazzeroni (Lunano), Thomas Saltarelli (Osteria Nuova),Gioele Ghetti (Laurentina) ed Elia Giacomelli (Nuova Real Metauro).

La squadra della settimana. 1) Masci (Pergolese), 2)Bartolomei (Laurentina), 3)Beninati (Vismara), 4)Marcolini (Athletico Tavullia), 5) Mazzoli (Lunano), 6) Fontanesi (Montecalvo), 7)Manca (Mercatellese), 8)Fiorucci U., 9) Pasini (Osteria Nuova), 10)Bartoli E. (Falco Acqualagna), 11) Brugnettini (Real Altofoglia). All. Romani (Montecalvo). Arbitro Biagini di Pesaro (Athletico Tavullia-Pergolese).

Amedeo Pisciolini