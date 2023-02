Lewis, un pesarese è interessato al Fano

Sabato scorso, per la seconda volta nel giro di qualche mese, il patron del Cesena Calcio, Robert Lewis, americano che risiede da tanti anni a Pesaro tanto da definirsi ormai "pesarese", è venuto allo stadio "Mancini" per assistere all’anticipo del Fano contro la Vastese. L’avvocato italo-americano, in compagnia di alcuni amici, è stato accompagnato in tribuna dall’avvocato fanese Giovanni Orciani e dall’imprenditore fanese Massimo Baldelli ed ha assistito al primo tempo della partita per poi lasciare lo stadio durante l’intervallo. Potrebbe da questa visita scaturire un interesse da parte del presidente del Cesena verso il Fano?

"Il fondo americano "JRL Investment Partners LLC" che Robert Lewis rappresenta – commenta Giovanni Orciani – ha un progetto molto importante nel mondo del calcio, ha rilevato il 100% del Cesena Calcio e tra i vari investimenti da fare c’è anche quello di rilevare una società in serie D e Fano potrebbe essere una piazza interessante per loro, dal punto di vista logistico, per la sua storia e per la stessa città. Quindi sono venuti a dare un’occhiata, come così credo avranno fatto in altre piazze".

Si tratta di capire se questo interesse finora concepito a livello intenzionale si tramuterà in una trattativa vera e propria con l’attuale proprietà del Fano Calcio detenuta dall’imprenditore campano Mario Russo. Quest’ultimo pare in tutt’altre faccende affaccendato, visto che in questi giorni si è sollevata una dura polemica, fatta di botta e risposta a colpi di comunicati, tra l’Amministrazione comunale e la società di via Toscanini in merito al progetto di sistemazione del campo dei Militari. Uno scontro che ha portato alla rinuncia del Fano a realizzare il nuovo centro sportivo e addirittura alla "donazione" del progetto redatto dai tecnici della proprietà granata al Comune. Si è pertanto creata una situazione di stallo che dovrà essere risolta in un modo o nell’altro, con l’Amministrazione comunale che ora è chiamata a decidere se perseguire ancora la volontà di sistemare il campo dei Militari con un impianto sintetico oppure se investire eventuali finanziamenti nella ristrutturazione della Gradinata allo stadio.

Tutto questo potrebbe portare a un disimpegno del presidente Mario Russo che però precisa: "Ad oggi – spiega Mario Russo – siamo concentrati sulla fine della stagione. Poi valuteremo, sono convinto che possa essere il presupposto per continuare". Insomma, pare di capire che il presidente Russo non abbia intenzione di cedere la società, ma eventualmente di collaborare con chi fosse intenzionato ad aiutarlo. Il che cozzerebbe con le intenzioni del patron del Cesena Calcio che potrebbe aprire una trattativa solo per acquisire il 100% del Fano. Il progetto di Russo, quindi, potrebbe andare avanti per un terzo anno con l’obiettivo questa volta di puntare a vincere il campionato.

Silvano Clappis