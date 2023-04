L’ex De Feo: "Pesaro aveva più fame"

Una vittoria che lenisce le ferite, accompagna il presente, regala speranza per il futuro. Perché con l’1-0 sull’Imolese, i biancorossi salgono a quota 36 punti, a -3 da quella Torres che a oggi è virtualmente salva. D’altra parte, i romagnoli sono arrivati al "Benelli" già gravati di due punti di penalizzazione: nel tardo pomeriggio di ieri il Tribunale Federale Nazionale ha ufficializzato la sanzione per il mancato versamento delle ritenute Irpef legate al periodo gennaio-agosto 2022 e alla mensilità di dicembre 2022. Una mannaia a tutti gli effetti, come emerge dalle parole di De Feo, già in maglia Vis dal 2019 al 2021: "Oggi è stata una doppia batosta perché abbiamo approcciato male la partita: loro vincevano tutti i duelli, avevano più fame di noi – così il fantasista campano –. Abbiamo abbozzato una reazione, ma non siamo riusciti a pareggiarla. E’ stata una partita brutta. Ora ci mancano due partite per arrivare a disputare i playout e giocarcela. La penalizzazione? Ci avevano avvisato ma era ancora in dubbio. Però non dobbiamo crearci alibi". A chi gli chiede come abbia vissuto il ritorno a Pesaro, De Feo la pensa così: "E’ stato bello. L’unico dispiacere è che quando ho giocato qui lo stadio era chiuso per via del Covid: mi sarebbe piaciuto viverlo col tifo". E sulla propria stagione: "Un bilancio positivo, nonostante abbia avuto un infortunio alla spalla. A livello di squadra, però, potevamo fare tutti qualcosa in più. Adesso pensiamo alla gara di sabato".

r.s.