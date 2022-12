L’ex Vis Ciaschini a casa "Vi racconto i campioni"

E’ stato al fianco di Carlo Ancelotti (foto) prima come vice allenatore del Milan, poi suo assistente tattico al Chelsea, quindi con Psg, Real Madrid e Bayer Monaco, infine negli ultimi tempi osservatore e scout tattico sempre per Ancelotti. Una vita in giro per l’Europa a visionare le grandi squadre: quello che Giorgio Ciaschini ha dato è un bel contributo ai successi del "Carletto" internazionale. Ora Ciaschini ha deciso di tornare a casa, pur mantenendo i contatti con il grande allenatore del Real.

Ciaschini, se si guarda alle spalle che anni sono stati?

"Belli per l’esperienza vissuta, con Ancelotti ho avuto la possibilità di vincere tre Champions league, campionati in diversi Paesi, momenti bellissimi calcisticamente e personalmente. Con Carletto c’è sempre stato un rapporto ottimo sotto tutti i punti di vista. Ho avuto la fortuna di vedere il meglio del calcio".

Il momento più gratificante di questi anni?

"Vivere a contatto con i campioni del calcio, frequentati sul campo in diretta, ti fa comprendere meglio della televisione perché certi personaggi arrivano a così alti livelli e parlo, per citarne solo uno, di Zidane, ad esempio, ma anche Del Piero, Kakà, Seedorf, Maldini, Buffon. Ho condiviso momenti indimenticabili con tanti campioni"

Perché la decisione di tornare a Pesaro?

"Dopo il Covid ho perso un po’ di entusiasmo a girare, volevo tornare nella mia città, non sono più un ragazzino, ho deciso di dedicarmi di più alla famiglia e ai nipoti, pur restando sempre nel mondo del calcio. Infatti ora visiono tanti giovani".

E se la chiamasse la Vis?

"Non credo che la Vis abbia bisogno di me perché ha un presidente e una società preparati e con un programma ambizioso. Certo, sono nato e cresciuto in questo club e mi piacerebbe vederlo ad alti livelli nel calcio poi si è sempre aperti ad ogni tipo di confronto, lo scambio di idee tra persone di calcio è sempre positivo. Ora però la mia attenzione è ai vivai italiani"

Mai vista giocare Pesaro?

"Si in televisione su Sky"

Che impressione ha avuto?

"Non mi permetto di dare giudizi sulla squadra che non conosco. Posso solo dire in generale che la C è bella ma non semplice e che per fare risultati occorrono una serie di componenti: un buon gruppo di giocatori con giovani di prospettiva, anche del proprio vivaio, un ambiente positivo. Ricordo che quando giocavo io negli anni ’60 e 70 la Vis aveva ogni domenica migliaia di spettatori e c’era un entusiasmo incredibile. Sarebbe bello rivederlo anche oggi. Auguro alla società tanti successi".

Davide Eusebi