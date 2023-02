Lezione alla Megabox Drews: "Diamo di più"

Non è bastata una grande Annie Drews, la Megabox non è riuscita lo stesso a battere Milano. Una sconfitta che brucia perché Vallefoglia resta senza punti e lontana dalla zona playoff. Unica buona notizia è appunto la prestazione dell’americana. La sua migliore partita da quando veste la maglia biancoverde: 23 punti, 2 dei quali a muro e uno dal servizio. Ma al di là dei numeri, finalmente si è vista la concretezza che ci si aspetta dall’opposto, oro olimpico a Tokyo 2020. "Dopo sei settimane di permanenza in Italia – spiega – ho capito che nella Lega italiana ogni giorno si impara qualcosa di nuovo, sia in campo che in palestra". La statunitense è consapevole che le prestazioni individuali non servono se non sono inserite in un contesto di squadra: "Chiedo a me stessa di essere utile a tutto il gruppo – sottolinea –: se giochiamo bene come squadra, allora significa che anche io ho potuto dare il mio apporto, dobbiamo continuare su questa strada, senza abbatterci, migliorando anche mentalmente. Non ci possiamo permetterci cali di tensione". Le tigri tornano in palestra arrabbiate per un’occasione persa. Sabato prossimo (ore 20.30) si va a Firenze, forse l’ultima chiamata per allungare il campionato oltre la stagione regolare. Ecco perché sarà importante analizzare gli errori contro le lombarde e concentrarsi sulla delicata partita che si giocherà in terra toscana. "Negli ultimi incontri non abbiamo fatto abbastanza – conclude il martello a stelle e strisce –. Io posso dire che so di poter far meglio in questo campionato, che devo ancora ‘studiare’ e che sicuramente anche la squadra potrà mettere in mostra tutto il suo valore. Sono ottimista e fiduciosa". Dopo 19 giornate il team allenato da Mafrici è decimo in classifica con venti punti. L’ottava posizione, l’ultima utile per disputare i playoff, è distante otto lunghezze.

b.t.