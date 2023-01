L’imperativo di Brevi: "Professionalità e sacrificio"

"Mi aspetto professionalità, disponibilità e sacrificio fino all’ultimo secondo in maglia Vis: se dovesse succedere diversamente, mi arrabbierei in maniera poco ragionevole". E’ un Oscar Brevi senza mezze misure quello che inaugura il 2022 della Vis Pesaro, a pochi giorni dal primo match del nuovo anno: avversario di turno il Fiorenzuola (domenica, ore 14:30), in flessione da due giornate.

Snodo cruciale nel bel mezzo del calciomercato invernale, perché tra partenze (la prima quella di Cusumano, ma ne arriveranno altre) e arrivi la Vis deve tornare a vincere dopo tredici giornate. E con un periodo, quello natalizio, in cui i biancorossi hanno lavorato senza sosta: "Rigiocare subito poteva essere anche utile – confessa brevi – ma era giusto che i giocatori si riposassero un po’. La squadra sta crescendo in dinamismo e aggressività. Dobbiamo riuscire a rimanere corti e aggressivi come contro la Recanatese". Cosa aspettarsi dal match contro gli emiliani dell’ex Blue Mamona? Brevi ha le idee chiare: "Una crescita sotto l’aspetto dell’aggressività, dell’agonismo, il rimanere corti e il cercarci di più – confessa – Se fai risultato tutto questo diventa più semplice. Il Fiorenzuola è una squadra organizzata, che ha dei criteri ben definiti: le esperienze passate hanno forgiato un gruppo compatto".

Al "Pavesi" la Vis dovrà fare a meno di Ghazoini (squalificato) e Provazza (ancora out per un problema muscolare). Due assenze che, unite alla cessione di Cusumano, impongono di fare di necessità virtù. Almeno sulla corsia di destra. Così come in difesa: Zoia è il candidato numero uno per una maglia da titolare. Ma di ipotesi al vaglio ce ne sono diverse. In attacco fiducia a Fedato e Pucciarelli, in attesa di quei colpi di mercato che ridisegneranno un reparto sovrabbondante e da riassortire.

Riccardo Spendolini