L’invasione della Fiera da parte dei pesaresi Il pubblico è un patrimonio da non disperdere

Loro hanno dato veramente tutto. Erano una marea e facevano davvero un bel chiasso nel settore ospiti, colorato e zeppo di bandiere al vento che formavano una coreografia notevole. Nonostante uno dei tre pullman abbia avuto dei problemi tutti sono riusciti ad arrivare in Fiera, recuperati da uno dei torpedoni che dopo aver scaricato i primi 50 è tornato a prendere gli altri. Stipatissimi in un settore del palazzo bolognese che dovrebbe contenere 330 persone, i fans della Vuelle hanno cantato dall’inizio alla fine, anzi hanno continuato a cantare anche dopo la fine, così com’era già successo a Torino. E’ un modo di dimostrare che al di là del risultato, conta vincere la battaglia del tifo, non abbassando la testa di fronte ad una sconfitta. Erano anni che non si muoveva un esodo del genere per una partita di regular-season, quindi è facilmente immaginabile quanto entusiasmo potrebbe suscitare un eventuale playoff dopo la trasferta per le Final Eight già molto partecipata.

Un patrimonio da non disperdere che la società deve conservare anche per il futuro tenendo alto l’entusiasmo, dopo anni in cui si stava perdendo gente. Invece adesso si tocca con mano che c’è un ricambio generazionale al palas, con tanti ragazzini, molte facce nuove, persone che tornano dopo molto tempo. Mentre lo zoccolo duro non molla mai, ma adesso c’è ben di più dei soliti ’aficionados’ sugli spalti. La Vuelle ha avuto l’ok dalla questura per poter occupare il settore M1 anche nelle prossime partite casalinghe, ottenendo perciò 350 posti in più da destinare alle società del minibasket e alle scuole, così da far innamorare tanti altri bambini di un gioco meraviglioso e creare un legame con la prima squadra. Ma prima o poi sarà il caso di riconsiderare anche l’apertura del terzo anello dopo lo spettacolo con la Virtus che portò all’arena 9.200 spettatori.

e.f.