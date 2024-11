L’invasione di 70 baby atleti per il torneo di minivolley ‘Memorial Paganucci’

Terre Roveresche (Pesaro), 8 novembre 2024 – Settanta bambini e bambine dai 4 agli 11 anni daranno vita domani (sabato) pomeriggio nella palestra di Piagge alla terza edizione del torneo di minivolley “Memorial Marco Vinicio Paganucci”.

L’organizzazione è del Gruppo sportivo dilettantistico “Lubacaria” con il patrocinio del Comune di Terre Roveresche. Il via scatterà alle 16,30 e vi parteciperanno i baby atleti del sodalizio promotore, più quelli delle società Real Uau di Monte Porzio e San Costanzo, Apav Calcinelli-Lucrezia e Pallavolo San Liberio. A gestire e ad arbitrare gli incontri nei 5 campi allestiti all’interno della struttura ci saranno, accanto allo staff tecnico, anche i componenti del nuovo consiglio direttivo della Gsd “Lubacaria” presieduto da Barbara Cioffi e la ragazze della prima squadra “Roveresca Volley”.

Per tutti i partecipanti, medaglia, gadget e una gustosa merenda. Alle premiazioni è stata invitata la moglie di Marco Vinicio Paganucci, scomparso prematuramente nel 2020, che per tanti anni è stato un punto di riferimento dello sport locale e una delle figure determinanti per la crescita del Gsd “Lubacaria”.

“Una persona unica per la pallavolo piaggese e per la nostra comunità – evidenziano i responsabili del sodalizio di volley -, la cui memoria è sempre ben viva in tutti noi”. Alla kermesse sportiva assisterà anche il sindaco Antonio Sebastianelli.