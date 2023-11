Lisotta e Palazzini: argento tricolore

Grande risultato per la coppia di categoria B del Lucrezia composta da Francesco Lisotta e Davide Palazzini che hanno conquistato la medaglia d’argento ai campionati italiani di bocce riservati ai giocatori delle categorie B e C che si sono svolti nello scorso weekend in Toscana. Torneo eccezionale quello della collaudata formazione di Lucrezia che ha vinto le tre partite del girone iniziale per poi aggiudicarsi un’intensa semifinale contro i bolognesi Cristofaro-Veratti, battuti per 12-11 al termine di un match al cardiopalma. Grande rammarico per l’andamento della finale, conclusasi con una sconfitta per 12-9 contro la coppia della Jolly Verona Roberto Basoni-Roberto Cacciatori al termine di una partita equilibrata in cui Lisotta-Palazzini si erano trovati in vantaggio 9-7 e nella quale hanno avuto occasione di allungare nel punteggio.