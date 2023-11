L’Italservice firma la doppia rimonta a Catania

Meta Catania

Italservice

META : Timm, Bocao, Turmena, C. Musumeci, Pulvirenti, Manservigi, Podda, Silvestri, Dian Luka, Salamone, G. Musumeci, Anderson. All. Juanra.

ITALSERVICE PESARO: Luberto, Toninandel, Dener, De Oliveira, Schiochet, Panarotto, Putano, Vavà, Belloni, Andrè, Miguelin, D’Ambrosio All. Scarpitti.

Marcatori: 16’33“ p.t. Turmena (M), 19’51" C. Musumeci (M); 13’52“ s.t. Andrè (I), 16’06“ Dener (I)

Ammonito: De Oliveira (I)

Arbitri: Martina Piccolo (Padova), Giacomo Voltarel (Treviso). Crono: Luca Petrillo (Catanzaro) Catania

Dal PalaCatania l’Italservice torna con un pareggio, frutto di una rimonta da 2 a 0 a 2 a 2 grazie alle reti siglate da Andrè Ferreira e Dener. A fare da apriscatole poco oltre il quarto d’ora è Turmena, che dalla distanza con un rasoterra, su assist da corner, trova l’1 a 0 per la Meta. Prima e dopo la rete, serve il miglior Luberto (in campo lui, bene, al posto del febbricitante Putano) per salvare la porta pesarese da almeno due palle gol prodotte dai siciliani. A 5 secondi dalla sirena dopo un time out, Catania prova uno schema su calcio d’angolo, Pesaro dorme e Musumeci può sparare sotto l’incrocio la palla del 2 a 0 con cui si va al riposo. Nel secondo tempo i rossiniani tornano in campo più carichi. Scarpitti si gioca presto la carta del portiere di movimento. L’Italservice sfiora la rete due volte, prima di trovarla con Andrè Ferreira. Mancano ancora 6 minuti abbondanti al termine. Pesaro ci crede, insiste con il quinto e così arriva anche il 2 a 2. stavolta è Dener a segnare.

b.t.