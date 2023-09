L’Italservice Loreto mantiene alto il livello contro Tigers Romagna

Cambio di programma in serire per l’ultima amichevole dell’Italservice Loreto, che oggi invece degli Angels Santarcangelo e del Janus Ristopro Basket Fabriano, formazione serie B nazionale, affronterà i Tigers Romagna, ovvero una pari grado di serie B interregionale. Appuntamento invariato oggi alle ore 18, al PalaFiera. Giorgio Broglia, capitano dell’Italservice Loreto, commenta così la fase di preparazione: "Siamo alla quarta settimana di preparazione e vediamo i frutti del lavoro. Stiamo assimilando le idee del coach, e ci stiamo conoscendo sempre più. Le sensazioni sono molto positive. Il nostro è un ottimo gruppo, lavoriamo bene, siamo tutti nuovi e abbiamo dei margini di crescita. In campo c’è un ottimo feeling che stiamo sviluppando".

Mentre il debutto in campionato è previsto sabato 30 settembre al PalaFiera, contro Porto Recanati: "Mi aspetto un campionato difficile, di alto livello. Ci sono parecchie formazioni – dice Giorgio Broglia – costruite per far bene e sicuramente noi siamo una di quelle. Il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo, sulla carta siamo una delle squadre meglio attrezzate, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Per vincere il campionato dobbiamo arrivare ad aprile e maggio in ottima condizione e senza infortuni, poi chiaramente serve anche la giusta dose di fortuna. Nel nostro girone, tra le squadre più forti, sempre sulla carta, ci metto Matelica, Senigallia, Roseto e proprio Porto Recanati". Il match contro Fabriano potrebbe anche servire a confermare il livello di superiorità nel campionato di B interregionale.

Quest’oggi in occasione dell’amichevole sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per il campionato. In settimana, invece, gli abbonamenti saranno sottoscrivibili esclusivamente presso il negozio PS Sport in Strada della Fabbreccia 5 (Villa Fastiggi) negli orari di apertura.