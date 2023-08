L'Italservice Loreto Pesaro riapre il vivaio: iscrizioni aperte ai giovani di Pesaro

L’Italservice Loreto Pesaro riparte dal settore giovanile. Con l’ingresso del presidente Lorenzo Pizza, i gialloblu riattivano la propria cantera per consolidare ulteriormente la società e alimentare l’ambiziosa prima squadra, pronta a dire la sua nella nuova serie B Interregionale. Iscrizioni aperte per i nati nel 2009, 2010, 2011. "Ogni ragazzo sarà al centro del progetto – le parole di Andrej Rinolfi, responsabile del settore giovanile –. La pallacanestro, oltre a essere uno sport coinvolgente ed emozionante, è un importantissimo strumento di crescita personale, perché insegna il gioco di squadra in cui la cooperazione è imprescindibile per raggiungere gli obiettivi. Dopo tanti anni si torna a puntare concretamente sul settore giovanile, non vediamo l’ora di ripartire".

Federico Ligi, general manager del club, rimarca: "Questa è l’ulteriore dimostrazione che la proprietà e la società non sono interessate esclusivamente alla prima squadra, ma credono fermamente nei giovani, le fondamenta più solide di ciascuna società sportiva. Siamo certi di fare un buon lavoro, grazie anche alla competenza del responsabile del settore giovanile, Andrej Rinolfi, e di crescere ancora per rafforzare sempre di più il Loreto Pesaro".

b.t.