L’Italservice perde a Padova contro il Petrarca e ora dovrà giocare i playout

petrarca

3

italservice

1

PETRARCA: Fiuza, F. Mello, Parrel, V. Mello, Oitomeia, Molaro, Guga, U. De Luca, Benlamrabet, Foglia, Bastini, Alves. All. Giampaolo.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Canal, De Oliveira, Schiochet, Ugolini, Kytola, Fortini, Pires, Dalcin, Ruan, Cianni. All. Colini.

Marcatori: 5’21’’ s.t. Tonidandel (PES), 17’47’’ F. Mello (PET), 18’18’’ F. Mello (PET), 19’17’’ Oitomeia (PET). Ammoniti: Molaro (PET), Alves (PET), V. Mello (PET), Oitomeia (PET).

Arbitri: Nicola Maria Manzione (Salerno), Emilio Romano (Nola)

PADOVA

La sconfitta in terra veneta per 3-1 condanna i biancorossi allo spareggio con gli isolani. Adesso due settimane per ricaricare le pile e sabato 20 maggio si scende di nuovo in campo con l’obiettivo di preservare la massima categoria. Primo impegno in Sardegna, ritorno al PalaFiera il 27 maggio. Non ci saranno calci di rigore. In caso di parità, sommando i gol di andata e ritorno, si salverà la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare, Pesaro quindi. La gara di ieri è stata, nella prima fase, di studio tra le due contendenti. Il primo lampo è di Canal su assist di De Oliveira con Fiuza che respinge. È di nuovo Canal a rendersi pericoloso, stavolta è il palo a graziare i veneti. Il primo tempo termina 0-0. Si riparte. Nel momento più difficile è la fiammata di Tonidandel a regalare il vantaggio. Il Petrarca si getta in avanti a caccia del pari tentando la carta del portiere di movimento. L’Italservice si chiude, ma Mello a due minuti dal termine impatta e pochi secondi dopo trova anche il 2-1. Arriva anche il terzo sigillo.

b. t.