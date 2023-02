L’Italservice ritrova Salas, Honorio e Borruto ma come avversari a Napoli

Sulla carta la favorita è Napoli. Non a caso è la capolista della serie A. Ma domani alle 20,45 (diretta Sky Sport) l’Italservice farà di tutto per ribaltare i pronostici. Non sarà facile per tanti motivi. I partenopei giocano in casa, in un campo caldo, possono contare su grandi campioni, molti dei quali ex di lusso di Pesaro come Honorio, Salas, e Borruto, senza dimenticare De Luca. Poi bisogna aggiungere anche che i biancorossi scenderanno al sud senza metà della rosa. Oltre agli infortunati Canal, Fortini e Miguel, sarà assente anche De Oliveira, squalificato. Insomma la situazione non sorride al team del presidente Pizza. "Sarà una partita durissima, conosciamo la qualità della rosa campana – avvisa il capitano Tonidandel –. Noi abbiamo più di metà squadra acciaccata o infortunata. De Oliveira è squalificato. Andremo lì per combattere, anche con i ragazzi più giovani". La sfida arriva una settimana dopo il pareggio casalingo contro la L84: "Siamo reduci da una partita molto difficile – dice il numero 5 – lo sapevamo alla vigilia avendoli da poco eliminati dalla Coppa Italia. Siamo stati superiori nel gioco per tre quarti di partita, poi è arrivata l’espulsione ingiusta di De Oliveira che ha cambiato il trend in favore della L84. Ci prendiamo il pareggio". Il leader degli scudettati fissa inoltre l’obiettivo da qui alla fine: "E’ quello di vincere più partite possibili, non penso alla salvezza o ai playoff. Dobbiamo fare punti e lavorare, credo in questa squadra. Dobbiamo vincere o fare punti per muovere la classifica ogni giornata". La gara è valida per la 19ª giornata di campionato.

b.t.