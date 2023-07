L’Italservice sceglie la continuità Confermato il direttore Munzi

L’Italservice rinnova anche il direttore generale Nicola Munzi (foto), fresco di ingresso nel nuovo Consiglio di Amministrazione. "Ci siamo trovati subito bene con mister Fausto Scarpitti – racconta – concordi nella scelta dei giocatori e abbiamo riscontrato grande disponibilità nell’accettare di sposare la causa biancorossa. E parliamo di giocatori che hanno vinto tanto in carriera. L’unione di intenti è palese, i ragazzi vogliono arrivare al PalaFiera per far divertire i tifosi e magari far vincere la società. La rosa vanterà diversi marchigiani, come avevamo promesso, perché vogliamo far crescere i nostri giocatori in casa". Roster completo? "Il lavoro volto ad allestire la squadra è praticamente ultimato. Ci potrebbe essere comunque qualche tassello da riempire, visto che stiamo analizzando la situazione inerente a un nostro giocatore. Al momento preferiamo mantenere riserbo, perché si tratta di un problema personale delicato e imprevisto che stiamo analizzando insieme. Vedremo quindi se ci sarà bisogno di tornare sul mercato ora, oppure a stagione in corso". Di certo, c’è che il club ha grande voglia di sognare ancora una volta: "Sono aumentate le mie responsabilità dopo l’ingresso nel nuovo Consiglio di Amministrazione. Anche quest’anno la famiglia di patron Lorenzo Pizza e del presidente Simona Marinelli, insieme a tutti i partner e dirigenti, hanno garantito un budget importante". Sarà dunque una Italservice competitiva in ogni senso.

b.t.