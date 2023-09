L’Italservice si ferma a Eboli. Niente finale di Supercoppa

eboli

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Calderolli, Braga, Restaino, Caponigro, Liberti, Marinovic, Galliani, Baroni, Selucio, Di Stanio. All. Samperi.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Canal, Miguelìn, Dener, Vavà, Pires, Montesi, Belloni, Schiochet, Mariani, Luberto. All. Scarpitti.

MARCATORI: 15’46’’ p.t. Selucio (F).

AMMONITI: Dener (P), Canal (P), Caponigro (F), Pires (P), Venancio (F).

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Alex Iannuzzi (Roma 1), Andrea Saggese (Rogoredo).

CRONO: Andrea Antonio Basile (Torino).

L’ItaItalservice non riesce a conquistare la finale di Supercoppa italiana. A fermarla è la Feldi Eboli che non a caso è la squadra campione d’Italia in carica.

Nella semifinale in Piemonte a decidere l’incontro è un gol di Selucio. Bisogna attendere il sedicesimo per vedere la semi sbloccata: Selucio si mette in proprio e realizza il vantaggio degli scudettati con un tocco morbido che gonfia la rete. Una gara che nonostante una sola trasformazione è stata caratterizzata da diverse occasioni tra i due pali, da entrambe le compagini. L’Italservice esaurisce il bonus dei falli già al 14’, minuto che paradossalmente coincide col momento di massima spinta con i tentativi di Canal, Murilo e Miguelìn. Nulla da fare. Scarpitti si gioca la carta del 5 contro 4 con Vavà, ma non c’è più tempo: 1-0 e Feldi in finale.

Pesaro ha venduto cara la pelle, sostenuta anche da un bel gruppo di tifosi biancorossi, una cinquantina, che fino alla fine hanno incitato capitan Tonidandel e compagni. Presente sugli spalti anche la presidente dei biancorossi Simona Marinelli.

La Supercoppa che i marchigiani hanno già nella loro ricca bacheca, è l’ultima uscita dei pesaresi prima dell’inizio del campionato che parte il 1 ottobre contro L84. Per il team blasonato sarà un esordio subito in casa al PalaMegabox alle 18,15 con diretta Sky Sport.

b.t.