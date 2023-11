L’Italservice va sotto e poi impatta contro il Sala Consilina

Italservice

1

SALA Consilina

1

(0-0 p.t.)

ITALSERVICE : Putano, Luberto, Tonidandel, Vavà, Miguelin, Canal, Dener, De Oliveira, Belloni, Schiochet, Della Costanza, Berkane. All. Scarpitti.

SPORTING SALA CONSILINA: Fiuza, Carducci, Grasso, Arcidiacone, Zonta, Stigliano, Bateria, Brunelli, Volonnino, Cutrignelli, Pozzo, Fetta. All. Oliva.

Reti: 33’06“ Zonta, 33’30“ Tonidandel.

Note: espulso 32’12“ Vava per doppia ammonizione.

Arbitri: Voltarel (Treviso), Saggese (Rovereto). Crono: Plutino (Reggio Emilia).

L’Italservice pareggia con il Sala Consilina una partita in crescendo. Un primo tempo poco concreto da ambo le parti. Pesaro non riesce pienamente a creare. Dall’altra parte la squadra avversaria difende strenuamente. E così il team di mister Scarpitti si blocca sul più bello, non riuscendo ad affondare. Nella ripresa Pesaro cambia decisamente passo, i campani sono in affanno, cercando di proteggersi come possono. Tonidandel e compagni si avvicinano varie volte alla porta in cerca del gol. Ma quando finalmente l’Italservice si esprime al meglio ecco che al 12’12 viene espulso Vavà per doppia ammonizione. E con Pesaro in inferiorità numerica i salernitani ne approfittano, sbloccando il risultato con Zonta. La risposta dei rossiniani però non tarda ad arrivare. Dopo 24 secondi è proprio il capitano a pareggiare con una spettacolare rovesciata. Nelle ultime fasi della gara i pesaresi provano a mettere il muso avanti con il portiere di movimento. Ma gli ospiti, sostenuti da una cinquantina si supporter arrivati direttamente dalla Campania, si arroccano. Termina il match sull’1-1. Prossimo turno già martedì 21 novembre, quando i pesaresi faranno visita alle 20,30 al Genzano.

b.t.