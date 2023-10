Lo, a Berlino un rientro un po’ arrugginito

Si troverà davanti un’Armani arrabbiata, e di conseguenza concentrata, la Carpegna Prosciutto domani al Forum. La squadra di Messina è tornata sconfitta dalla trasferta di Eurolega a Berlino, concedendo all’Alba di schiodarsi da quota zero in classifica e soprattutto sprecando più volte vantaggi in doppia cifra per chiudere il match a suo favore. Il coach dell’Olimpia non l’ha presa bene: "Con tutto il rispetto per la partita dell’Alba, che ha avuto il grande merito di combattere duramente e credere nella vittoria a prescindere dal punteggio, torniamo a casa con la sensazione di aver buttato la vittoria. Ma il dato più grave è aver concesso 28 punti nell’ultimo quarto. Questo è inaccettabile". Sulla prova di Maodo Lo, che rientrava dopo l’infortunio patito al debutto in campionato dice: "Era ovviamente arrugginito. Penso abbia fatto delle cose molto interessanti finché era fresco, dopo aveva minuti limitati. Sicuramente migliorerà molto nel corso della stagione". Mirotic invece, che rientrava dopo aver saltato un turno per un colpo al volto, è stato come al solito fra i migliori. Intanto Brindisi ha rotto gli indugi e dopo l’esonero di Corbani ha deciso di affidare la panchina a Dragan Sakota. Domenica, però, in panchina nel match contro Pistoia ci sarà ancora il vice Marco Esposito.