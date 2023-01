Lo sponsor regala premi targati Vuelle

Il main sponsor scende in campo per coinvolgere sempre più i sostenitori della Vuelle e lancia un concorso a premi che durerà tutto l’anno, con alcune estrazioni previste già nel mese di gennaio ed altre a fine stagione, con premi più importanti. E’ un progetto che nasce sotto il nome di "Beretta per lo sport" per veicolare sui propri consumatori quella che è diventata una vera passione di famiglia, lo sport. Il concorso, partito il 9 gennaio, ha un funzionamento molto semplice: dopo aver acquistato almeno due prodotti pre-confezionati scelti fra i marchi Beretta, Viva la mamma, Wuber e Carpegna Prosciutto bisogna poi caricare lo scontrino, che vale come prova d’acquisto, sul sito dedicato https:berettaperlo sport.it, insieme ai dati personali per essere poi ricontattati in caso di vincita. I primi premi saranno consegnati il 19 e 20 gennaio (dalle 11,30 alle 12,30) con una simpatica iniziativa alla quale parteciperanno anche i giocatori della Vuelle: il 19 gennaio allo Spazio Conad dell’Iper Rossini ed il 20 gennaio all’Ipercoop, dove ci sarà anche un’area gioco per le famiglie con un canestro. In palio biglietti per tutte le partite del girone di ritorno, 200 card autografate dai giocatori e 400 shopper personalizzate Vuelle. Saranno gli stessi giocatori a consegnare i premi ai vincitori. Ma non è finita qui: tutti i partecipanti, che abbiano vinto o no in precedenza, potranno partecipare alla maxi estrazione finale che a maggio metterà in palio un abbonamento per la stagione 202324 o la partecipazione al Summer Camp della Vuelle.

e.f.