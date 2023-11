L’Olimpia centra il primo successo della stagione

Nella seconda giornata del campionato di serie C femminile, l’Olimpia Pesaro coglie il primo successo stagionale nell’esordio casalingo, vincendo contro le Panthers Roseto con il punteggio di 51-43. Il primo quarto è stato condizionato da una grande tensione, soprattutto per le pesaresi le quali, anche costruendo buoni tiri, non riescono a segnare. Una buona difesa fa sì che anche le abruzzesi si trovino in difficoltà nella metà campo offensiva. Al termine dei primi 10’ il punteggio è minimo 4-6 per Roseto. Le pesaresi però si sciolgono e, riuscendo ad uscire alla perfezione dalla pressione tutto campo delle rosetane, trovano punti facili in contropiede e allungano nel punteggio. Il parziale del secondo quarto di 19-6 per l’Olimpia decide praticamente la partita. Infatti, nella ripresa la gara è molto equilibrata, ma le pesaresi dominano a rimbalzo sia offensivo che difensivo e si sbloccano anche dall’arco dei 3 punti. Quando Roseto era prossima a raggiungere Pesaro nel punteggio, una tripla di Canestrari, migliore marcatrice dell’incontro con 18 punti, ha chiuso il match per 51-43. "Dopo un avvio difficile ci siamo sbloccate e abbiamo affrontato nel migliore dei modi la pressione avversaria – commenta coach Giovanelli –. Sono molto felice per questa vittoria che sicuramente dà morale e fiducia a una squadra, come la nostra, che viaggia molto sull’onda dell’entusiasmo" Il prossimo impegno per le biancoblu sarà la trasferta di domenica 12 novembre quando si giocherà il derby contro il Cus Ancona.

b.t.