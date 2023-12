L’Olimpia combatte ma cade a Pescara. Ora c’è la sosta

L’Olimpia cade a Pescara (58-52) nella 6ª giornata del campionato di serie C. La partita con la Yale è stata in equilibrio per tutti i 40’ di gioco ma ha visto le locali sempre in vantaggio di 5-6 punti. Partenza contratta per entrambe le squadre col 1° quarto che termina 13-9 per Pescara. Nei secondi 10’ si sbloccano gli attacchi e si va all’intervallo sul 32-27. Al rientro dagli spogliatoi le pesaresi sembrano in confusione e subiscono gli attacchi delle abruzzesi che si portano sul +11, ma sono brave a reagire e giocare insieme, senza mollare intensità e concentrazione. Gli ultimi 10’ iniziano sul 48-44. L’ultima frazione è all’insegna della difesa ma le pesaresi non sono brave a capitalizzare i recuperi, con scelte un po’ troppo frettolose. Il pallone per accorciare a -1 finisce nelle mani di Pescara che va in contropiede e segna sulla sirena fissando il risultato definitivo.

"Sono soddisfatto dell’atteggiamento delle mie ragazze che hanno dato sicuramente una risposta dopo le ultime prestazioni non proprio bellissime – dice coach Marco Giovanelli -. La sconfitta che è arrivata è veramente un peccato dato che siamo riusciti a rimanere a contatto con una, se non la squadra, più forte del campionato. Adesso abbiamo tre settimane di allenamenti per arrivare pronte alla trasferta di Gualdo del 6 gennaio". Il prossimo impegno sarà dunque dopo le feste natalizie e e nel nuovo anno.

b.t.